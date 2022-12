Aljamain Sterling dice que su próximo oponente está asegurado. El actual campeón de peso gallo de UFC anunció en su podcast el jueves que espera que Henry Cejudo obtenga la próxima oportunidad por su cinturón con la esperanza de que se enfrenten en el primer trimestre de 2023. El manager de Cejudo, Ali Abdelaziz , le dijo previamente a MMA Fighting que la pelea ya estaba lista . un «trato hecho» después de que UFC prometió que el enfrentamiento iba a suceder.

Debido a que los contratos no se han emitido ni firmado, Sterling no clasificará la pelea como oficial, pero espera que Cejudo sirva como su próxima defensa del título.

“Estoy anunciando que voy a pelear contra Henry a continuación. Estamos apuntando a marzo. Diré Ali, hermano, está hecho pero aún no está hecho hasta que haya tinta en el papel pero está hecho. Pero todavía no está terminado, pero esta es la pelea que sucederá a continuación.

“Esta pelea va a suceder. Obviamente, ustedes vieron la cara conmigo y con Henry Cejudo. No tengo problema en pelear con Henry. Nunca esquivé a nadie un día en mi vida. El UFC me da la competencia más dura y siempre doy un paso al frente y siempre gano, excepto esa vez que me enviaron a Neptune contra Marlon Moraes . En su mayor parte, normalmente gano”.

El enfrentamiento en cuestión tuvo lugar en la cartelera del Campeonato de la PFL de 2022 en Nueva York el viernes pasado, donde asistieron tanto Sterling como Cejudo.

El enfrentamiento improvisado finalmente fue lo suficientemente amistoso, aunque Sterling dijo que Cejudo todavía se tomó todo demasiado en serio cuando parecía que ambos se estaban divirtiendo con la oportunidad de promocionar una posible pelea.

“Cuando nos enfrentamos y él comenzó a gritar, yo estaba como, vamos, amigo. Esto era genial hasta que hiciste eso. ¿Por qué tienes que arruinar el momento, hermano? ¿Por qué no puedes simplemente ser genial y estar tranquilo? ¿Tienes que gritar y hacer una escena y hacer que las cosas sean incómodas y yo solo te miro y la gente te mira, como, está bien, solo parecemos un par de bichos raros extraños en este momento en esta multitud?

“Entiendo por qué te llaman avergonzado porque eso fue súper innecesario. No tenías que hacer eso».

Inmediatamente después de su victoria sobre TJ Dillashaw en UFC 280 , Sterling nombró a Sean O’Malley como el contendiente más meritorio luego de su propia victoria contra el ex campeón Petr Yan en la misma cartelera.

En última instancia, parece que UFC está optando por que Cejudo reciba la oportunidad cuando regresa de su retiro, que se produjo después de que entregó los títulos de peso gallo y mosca en 2020 luego de un breve reinado como campeón de dos divisiones.

“Me gusta el enfrentamiento. Creo que va a ser una pelea divertida para los fanáticos. Creo que, sobre el papel, será más competitivo, aunque creo que en términos de habilidad, creo que [Sean] O’Malley posee una mayor amenaza de pelea que termina con KO, si eso tiene sentido. Henry puede ganar la pelea, pero no creo que gane por finalización. Simplemente no puedo verme perdiendo ante Henry al final».