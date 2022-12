Paddy Pimblett siente que no le dan el crédito que merece

Paddy Pimblett tiene el empuje promocional y la afición de una auténtica estrella, pero sigue pensando que no recibe todo el respeto que se merece.

Antes de su combate UFC 282 contra Jared Gordon, que tendrá lugar el sábado en el T-Mobile Arena, Pimblett (19-3 MMA, 3-0 UFC) expresó su frustración por la persistencia de los escépticos.

«No están dando el crédito adecuado», dijo Pimblett a MMA Junkie y a otros periodistas el miércoles en una rueda de prensa previa al combate. «Es descarado, muchacho. La gente sigue sin tomarme en serio. ¿Sabes lo que quiero decir? Nadie me respeta y eso me cabrea. Tengo que seguir con eso, chaval. La gente no respeta la llegada. Es tan sencillo como eso».

El camino de Pimblett sigue siendo el mismo al entrar en su cuarto combate en la UFC. Sigue despejando dudas a medida que asciende más y más peldaños en el escalafón. Tras dos combates consecutivos de gran repercusión en el Reino Unido, su país natal, Pimblett hará su ansiado debut en el pago por evento, en un escenario internacional.

«Esta va a ser mi pelea», dijo Pimblett. «Va a ser mi gran actuación. Porque todos mis adversarios anteriores me han dicho: ‘Oh, no es bueno. No es bueno’. Personalmente, creo que mi mejor rival fue mi debut, Luigi Vendramini. Él tiene una mala envoltura, muchacho. Las únicas peleas que perdió fueron por decisión mayoritaria contra Firas Ziam. También es un poni. Perdió en su debut en el peso welter y luego le gané. Pero así soy yo. ¿Sabes lo que quiero decir? La gente dice, ‘Oh, bueno, lo cortaron’. Sí, Vargas no era el mejor. No lo era. Jordan Leavitt es muy bueno. Nadie había acabado con él. Todo el mundo hablaba de Claudio Puelles. Él también es una m*erda. No pudo acabar con él, pero todo el mundo decía que me ganaría»

«Fui y acabé con Leavitt en una de mis peores noches, cuando me presenté con un montón de m*erda entre bastidores y aún así acabé con él en el segundo asalto. Estoy decepcionado con esa actuación, igual que con la de Vargas . No creo que haya hecho una buena actuación desde mi debut, y ni siquiera creo que fuera tan buena, pero esta va a ser mi gran actuación. La gente va a ver las mejoras que he hecho en los últimos 15 meses desde que firmé con la UFC. Ya lo verán».