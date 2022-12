No ha sido fácil lidiar con 2K desde que se aliara con WWE para crear el videojuego WWE 2K. Si bien tuvimos una entrada fantástica con WWE 2K20 en 2019, el título de WWE del año siguiente fue el pésimo WWE2K Battlegrounds, que fue más que un pequeño paso atrás para la serie. WWE 2K22 retomó las cosas en la dirección correcta, con gráficos, jugabilidad y modos mucho mejores. Con muchos rumores e informes arremolinándose sobre la relación entre WWE y el editor 2K, el lanzamiento (o la existencia en realidad) de WWE 2K23 está en el aire.

► Fecha de lanzamiento

No hay fecha de lanzamiento oficial para WWE 2K23 y, técnicamente, no hay confirmación pública de que el juego sea real todavía. Dicho esto, hay algunos puntos en los que podemos fijarnos para hacernos una idea de cuándo podría salir a la venta. Los juegos de WWE suelen lanzarse en los meses de invierno, antes de que se cancelara WWE 2K21. El siguiente juego, WWE 2K22, se lanzó en marzo de 2022 para preparar el WrestleMania de ese año. Eso podría sugerir que WWE 2K23 intentará repetir ese calendario, lo que significaría que se lanzaría a principios de marzo de 2023 antes del próximo WrestleMania.

El segundo dato que respalda esta predicción es la única fuente concreta que tenemos de que WWE 2K23 es real. Procede de una conferencia de Take-Two sobre beneficios celebrada en agosto de 2022 en la que se afirmó que «durante el cuarto trimestre, 2K y Visual Concepts lanzarán WWE 2K23. Aprovechando el éxito de 2K22, que tuvo casi 450 millones de luchas jugadas y 10 millones de horas de contenido de juego visto en Twitch, los fans pueden esperar la serie que, una vez más, redefina el entretenimiento interactivo dentro del cuadrilátero. Estamos agradecidos de tener una asociación tan solidaria y colaborativa con WWE, y 2K tendrá más novedades sobre WWE 2K23 en los próximos meses«.

El año fiscal de Take-Two termina el 31 de marzo de 2023, lo que significa que WWE 2K23, al menos internamente, se espera que salga antes de esa fecha. Esto concuerda perfectamente con la predicción de principios de marzo.

►Plataformas, jugabilidad y más

WWE 2K22 fue un juego intergeneracional que llegó a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. Aunque WWE 2K23 llegará a todas las consolas de la actual generación, es muy posible que también tenga versiones de la anterior. Con respecto a la jugabilidad, WWE 2K23 será sin duda un paso más hacia el perfeccionamiento y la expansión de lo que teníamos con WWE 2K22 que un cambio radical. Realizarás luchas con animaciones dinámicas, física realista, esquives, bloqueos, rompimientos, golpes y todos los movimientos especiales que conoces y adoras. Esperamos que los mejores modos, como MyRISE, MyGM, Showcase, Royal Rumble y Universe Mode, vuelvan ampliados, pero también alguna que otra sorpresa. Entre las características más solicitadas están las entradas personalizadas, los elencos compartibles y una IA más interesante.

Aunque no podemos ni empezar a adivinar con qué talentos podremos jugar, una cosa que sí sabemos es que muchos luchadores de WWE 2K22 no volverán para WWE 2K23, ya que hn abandonado la compañía y estos son:

Ariya Daivari

Cesaro

Isiah Scott

Jake Roberts

Jeff Hardy

Keith Lee

Kyle O’Reilly

Murphy

Samoa Joe

Ember Moon

Toni Storm

El modo multijugador es donde realmente brillan los juegos de la WWE, y WWE 2K23 contará sin duda con una sólida suite online. Podremos luchar con hasta ocho luchadores, nuevos escenarios y movimientos mucho más personalizados en luchas de todos contra todos, por equipos, Royal Rumble y todo tipo de combates. Algo que esperamos que WWE 2K23 corrija es la inclusión del juego cruzado, que no estaba disponible en WWE 2K22. Y para finalizar, dado que no se ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial, aún no hay opciones de reserva. Te avisaremos cuando haya novedades.