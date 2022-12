Dricus du Plessis y el peor enemigo de Darren Till

Dricus Du Plessis cree que el peso medio fue un duro despertar para Darren Till. Du Plessis (17-2 MMA, 3-0 UFC) se enfrenta a Till (18-4 MMA, 6-4-1 UFC) en el cartel principal del UFC 282 del sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El cartel principal se emite en pago por evento tras las preliminares en ESPN2 y las preliminares tempranas en ESPN+.

Till se mantuvo invicto en sus seis primeros combates en la UFC, lo que le valió una oportunidad por el título contra el entonces campeón Tyron Woodley. Sin embargo, se quedó corto en su búsqueda del oro y perdió su siguiente combate por nocaut ante Jorge Masvidal. El popular peleador inglés se vio obligado a bajar a 170 libras, por lo que Till decidió subir al peso medio, pero aún no ha encontrado el mismo éxito en su nueva categoría.

«Creo que está en su propia cabeza», dijo Du Plessis a MMA Junkie y a otros periodistas en la rueda de prensa previa al combate. «Cuando empezó, estaba extremadamente motivado, era una fuerza en 170, era un gran 170, imponía su estilo a la gente. Una vez que llegas a los grandes del peso medio, es una historia completamente diferente.»

Till ha tenido problemas desde que subió al peso medio. El ex aspirante al título de peso welter ganó su debut en la división contra Kelvin Gastelum, pero luego cayó dos veces consecutivas ante el ex campeón Robert Whittaker y Derek Brunson.

Basado en su propia experiencia de pasar de 170 libras a 185, Du Plessis no cree que Till haya hecho los cambios necesarios para una transición adecuada a la categoría de peso superior.

«Creo que se tomó el ascenso casi como un camino más fácil y no es el caso en absoluto«, dijo Du Plessis. «Golpeamos un poco más fuerte, todo el mundo es un poco más fuerte en 185, y creo que ahí fue donde vino el gran error. Luego, por supuesto, Darren Till perdiendo la gran pelea contra Masvidal, volviendo contra Gastelum no fue una actuación increíble, pero él consiguió la W, y luego conseguir esas pérdidas – definitivamente el aspecto mental, que es donde su mayor caída se produjo y no creo que se recuperó de eso. Creo que ahí es donde él es su peor enemigo «.