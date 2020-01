Oriental Wrestling Entertainment (OWE) tuvo un 2019 de desarrollo, no sólo en su sede en Taiwan, también tuvo presencia en Canadá y en especial en Japón, donde tuvo interacción con muchas de las empresas de la escena independiente nipona.

Para celebrar estas relaciones de trabajo, OWE celebró una función denominada «Compilation», en el Korakuen Hall de Tokyo y festejar esta incursión a la isla. Participaron como invitados especiales, luchadores de DDT, Just Tap Out, BJW y W-1.

Destacado papel tuvo la agrupación Strong Hearts, artífices de ésta invasión en el Lejano Oriente. Entre los duelos que llamaron la atención están el que sostuvieron la cuarteta de Masashi Takeda, Yuko Miyamoto, Takumi Tsukamoto y Toshiyuki Sakuda contra Strong Hearts (CIMA, Alex Zayne, Elon y Rekka), con victoria de los primeros.

En mano a mano especial, Konosuke Takeshita dio cuenta de T-Hawk , sellando su triunfo con un German Suplex Hold.

Para el turno estelar, DaBen, El Lindaman y Shigehiro Irie no tuvieron contemplaciones ante Daisuke Sekimoto, Yuji Okabayashi y Yusuke Kodama

Los resultados completos son:

OWE «COMPILATION», 30.12.2019

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,070 Espectadores

1. OWE vs. DDT: Kokuma Bull y Cheetah Chen vencieron a Yuki Iino y Shunma Katsumata (7:38) cuando Bull colocó espaldas planas a Katsumata tras un Union Onbu Press

2. OWE vs. JUST TAP OUT: Zhao Junjie, Scorpio 2X y Yang Hao derrotaron a KANON, Arata y Eagle Mask (7:59) con un Rolling Lariat de Junjie sobre Eagle.

3. OWE vs. WRESTLE-1: Shotaro Ashino y Kuma Arashi vencieron a Fan Hewei y Fan Qiuyang (9:52) con un Diving Senton de Arashi sobre Hewei.

4. OWE vs. BJW: Seiki Yoshioka y Mr.T-Cool derrotaron a Kota Sekifuda y Yuya Aoki (7:30) con un Crash Driver de Yoshioka sobre Sekifuda.

5. OWE vs. Death Match Legends: Masashi Takeda, Yuko Miyamoto, Takumi Tsukamoto y Toshiyuki Sakuda vencieron a CIMA, Alex Zayne, Elon y Rekka (8:50) con un Reverse U Crash de Takeda sobre CIMA.

6. OWE vs. DDT Captain’s Battle: Konosuke Takeshita derrotó a T-Hawk (20:24) con un German Suplex Hold.

7. FINAL COMPILATION: DaBen, El Lindaman y Shigehiro Irie vencieron a Daisuke Sekimoto, Yuji Okabayashi y Yusuke Kodama (22:31) con un Tiger Suplex Hold de Lindaman sobre Kodama.