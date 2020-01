Esta noche en el episodio de Monday Night Raw veremos un inédito combate de lucha libre denominado Fist Fight, o pelea a puñetazos.

Nadie sabe de qué se trata este combate. Ni Kevin Owens, y eso que le pidió explicaciones a WWE, y ahora también se sabe que Seth Rollins es otro que desconoce las estipulaciones de esta lucha.

► Seth Rollins listo para Raw

Becky Lynch looking at Seth Rollins is a MOOD. 🥵🥵🥵🔥🔥🔥 pic.twitter.com/rgFFe1hwUp — 𝕄𝕖𝕝𝕚𝕤𝕤𝕒 (@melissax1125) January 12, 2020

Rollins estuvo en la alfombra roja en el estreno de la película Dolittle, en donde John Cena da a la voz a Yoshi, un oso polar, y allí habló acerca del combate que disputará esta noche desde el Rupp Arena de Lexington, Kentucky.

De acuerdo a H Jenkins de Ringside News, El Arquitecto está más que listo y confiado para este encuentro:

«Todos hemos estado haciendo esto durante años en WWE, simplemente nunca lo hemos llamado a puñetazos. Me preparo como siempre me preparo, estoy aquí en la alfombra roja, celebrando, haciendo lo que hago mejor. Realmente no necesito concentrarme en lo que es una pelea a puñetazos, o en lo que no es una pelea a puñetazos.

«Soy el mejor luchador profesional del planeta. Supongo que eso significa que también soy el mejor peleador de puñetazos del planeta. Así que yo, y mis muchachos, Authors of Pain, nos encargaremos de los negocios».

Even though the brass put me in a match without my consent, while I was half conscious, I’ll overcome those odds and continue to set the standard for the best pro wrestling company on Earth. You’re welcome. https://t.co/s07Jwx2YbQ — Seth Rollins (@WWERollins) January 12, 2020

«A pesar de que los jefes me pusieron en una lucha sin mi consentimiento, mientras estaba medio consciente, superaré esas probabilidades y continuaré estableciendo el estándar para le mejor compañía de lucha libre profesional en la Tierra. De nada».

Kevin Owens, Samoa Joe y The Big Show se enfrentarán a Akam, Rezar y Seth Rollins, el denominado Mesías de WWE por la propia compañía. Ojalá no sea un fiasco más. Nos conformamos con una lucha normal en donde solo se gane por nócaut o algo así. ¿O será una lucha en donde solo se podrán lanzar puñetazos?

This is my new favorite thing. https://t.co/yiStghJVL5 — Seth Rollins (@WWERollins) January 11, 2020

«Esta es mi nueva cosa favorita».

A continuación unas fotos de un impensado encuentro de grandes talentos: Becky Lynch, John Cena, Robert Downey Jr y Seth Rollins: