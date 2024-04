En Japón han nacido algunas de las mejores luchadoras de la actualidad: Asuka, IYO SKY, Mayu Iwatani, Utami Hayashishita, Yuka Sakazaki, Miyu Yamashita, Mizuki, Maki Itoh, Emi Sakura, AZM… Y recordemos que Bull Nakano fue inducida al Salón de la Fama de la WWE en este 2024. No por casualidad el Joshi Puroresu es de lo mejor que la lucha libre profesional tiene para ofrecer en todo el mundo.

Realizamos este pequeño repaso al pro wrestling femenil japonés porque Will Ospreay lo resalta en una reciente publicación en redes sociales en la que comparte el nuevo finisher de Mei Seira:

«Amigo. Las luchadoras japonesas nos ponen a muchos de nosotros (yo incluído) en vergüenza. Se debe aplaudir la imaginación para pensar en esto y la capacidad de lograrlo».

Mate.

Japanese female wrestlers put so many of us (including me) to shame.

The imagination to think of this and the ability to pull it off should be applauded https://t.co/pi7vcILxT5

— Will Ospreay • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) April 27, 2024