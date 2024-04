«Mi pregunta honesta es: ¿a quién realmente le gustaría eso? No podría haber más diferencias entre Imperium y yo. Esos tipos son muy fríos, muy estoicos, muy metódicos. Yo soy un dragón completamente desequilibrado, súper intenso y loco. Esa es la persona que soy. No encajamos. ¿Quién querría ver algo que no encaja?». Esto decía Ilja Dragunvo sobre la posibilidad de unirse a Imperium en 2023, cuando ya se hablaba de su posible ascenso de NXT al elenco principal de WWE, lo cual podría suceder en el Draft 2024.

► ¿Ilja Dragunov en Imperium?

E incluso podría pensarse que la salida de Giovanni Vinci de la facción después del brutal ataque que le propinó Ludwig Kaiser es un indicativo de que contarán con un nuevo miembro próximamente. Y volvemos a pensar en el «Unbesiegbar» porque Booker T cree que sería una asociación genial, según expone en The Hall Of Fame.

«Te digo, sería un gran lugar para él. Formar parte de esa facción, no se perdería entre la multitud ni nada por el estilo. Es realmente muy talentoso. Al estar en ese grupo, podrías enfrentarlo a cualquier oponente y seguramente brillaría, sin importar quién sea, porque tendría respaldo. Sí, puedo ver eso sucediendo. Sería una gran facción para que él se una.»

Salvando las distancias, podría ser como Solo Sikoa en The Bloodline o JD McDonagh en The Judgment Day en el sentido de entrar directamente a una historia que está funcionando de manera exitosa y que lo posiciona inmeditamente en la narrativa de la WWE.

