«(…) Es bueno que Kris y yo podamos apoyarnos mutuamente y hablar entre nosotros. (…) Para nosotros, poder apoyarnos mutuamente y tener esa seguridad de ‘no, eres bueno’. Ella me dirá, ‘tú eres bueno’. Esa es nuestra relación«. Esto comentaba Orange Cassidy sobre su relación con Kris Statlander en septiembre, antes de perder el Campeonato Internacional, que posteriormente recuperó -esta noche, en Full Gear, lo expondrá ante Jon Moxley, que fue quien lo destronó; de la misma manera, la Campeona TBS hará lo propio con Julia Hart y Skye Blue– y cuando ella estaba comenzando su reinado.

Camino al evento pay-per-view donde ambos pueden fortalecer todavía más sus posiciones o caer de ellas, Cassidy ha vuelto a hablar de Statlander. Cabe mencionarse que los dos además son integrantes de los Best Friends cuando se unen a Trent Beretta y Chuck Taylor ocasionalmente.

«Kris Statlander es muy especial porque es parte de nuestro pequeño grupo y ella y yo nos hemos vuelto muy buenos amigos. Ella está en una posición muy similar a la que yo estaba cuando tuve mi primer reinado como campeón. Así que podemos apoyarnos mutuamente y ayudarnos.

«No es tanto que yo sea su mentor, más bien estamos intercambiando ideas. También es muy fácil cuando Kris Statlander es una de las mejores luchadoras profesionales del mundo, decir algo como ‘Oh, deberías hacer esto’, y ella lo hace increíblemente. No estoy haciendo mucho, ella ya lo ha descubierto.»

