Omos deja NOAH y anuncia su regreso a la WWE

El gigante luchador Omos ha estado de aventura en la promotora japonesa NOAH en este comienzo de 2025 pero es hora de que vuelva a la WWE. En realidad, el oriundo de Nigeria de 30 años lleva mucho más tiempo fuera de la programación de la empresa estadounidense pues su último combate en ella data de abril de 2024.

"I'm going back to WWE so I'll give this belt to Daga. Please increase the value of this belt. The champs are now Jack Morris & Daga. I don't know when but I'll come back"

#BREAKING Omos is returning to #WWE

“Voy a volver a la WWE, así que le daré este cinturón a Daga. Por favor, aumenten el valor de este cinturón. Los campeones ahora son Jack Morris y Daga. No sé cuándo, pero volveré”.

En otro video, Omos también dice:

«He hecho todo lo que he podido en NOAH, pero volveré de nuevo».

Morris: «First title defense. Has victory ever felt so certain?»

Omos: «I have done everything I can in NOAH. But I will come back again.»

Daga: «Now that I have the HVT GHC tag belts I'm going to be in the heavyweight division!"

