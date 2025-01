En WWE existen importantes conexiones con la lucha libre profesional de Japón. Ya no solo por que la compañía de Estados Unidos cuenta en su elenco con luchadores nipones como Asuka, IYO SKY o Shinsuke Nakamura, sino porque muchos han dedicado una parte de sus carreras a trabajar en el país del sol naciente, como AJ Styles, Finn Bálor o Cody Rhodes.

Embed from Getty Images

► Una gran oportunidad

También, ellos en especial, Karl Anderson y Luke Gallows, de quienes incluso se puede decir que han dejado hasta ahora más huella en NJPW. Así que es interesante saber lo que tienen que decir acerca de que su compañero Omos esté actualmente viviendo en tierras japonesas y luchando en Pro Wrestling NOAH, siendo además Campeón en Parejas GHC.

“Tienes que recordar algo sobre Omos. Omos vino a Estados Unidos desde Nigeria. Nigeria es un mundo diferente. Pasé tiempo en Nigeria, y él llegó aquí a Estados Unidos siendo un hombre gigante, un atleta profesional, y fue entrenado en el estilo de la WWE. Es un hombre enorme, y tienen este acuerdo de colaboración con Pro Wrestling NOAH, lo cual me parece increíble. Sí, me encantaría volver a Pro Wrestling NOAH en algún momento. Entonces, sea lo que sea que esté pasando con él, si no tienen algo para él aquí creativamente o lo que sea, algo genial de la nueva WWE es que lo envían a NOAH. Así que ahora tienes a un extranjero en Estados Unidos siendo enviado a otro país al que probablemente nunca ha ido.

Sabes, yo era un hombre enorme caminando por Japón, no puedo imaginarme a Omos con siete pies y tres pulgadas (2,21 m), o lo que sea que mida, cuatrocientas libras (181 kg) y con el aspecto que tiene. Es un enigma completo, un monstruo hecho realidad caminando por las calles de Japón, entrando a esas arenas en Japón. Yo diría que está teniendo el tiempo de su vida, experimentando la cultura, experimentando la lucha libre, viendo otro lado del negocio de la lucha que no necesariamente ves en la WWE. Creo que es genial para él aprender y desarrollarse.

Embed from Getty Images

También pienso que, probablemente, no sé si realmente está viviendo allí, no sé cuáles son las circunstancias. Tienes que entender que estas empresas japonesas de lucha libre siguen siendo compañías de eventos en vivo y giras. No son empresas de medios, están allá afuera en la carretera. Me encantaría saber qué piensa Omos cuando salga de uno de esos pequeños hoteles rurales donde incluso yo, con seis pies y seis pulgadas (1,98 m), tendría que ducharme con una pierna dentro de la bañera y la otra afuera. Tus piernas cuelgan completamente de la cama, a veces tocan la pared y duermes en posición fetal. Omos es probablemente veinte o treinta centímetros más alto que yo, más ancho, más grande. Entonces, creo que, cuando está fuera, disfrutando, se está divirtiendo, pero no sé qué tan cómodo está en su vida diaria si está allí por un período extendido de tiempo”.

“Hemos tenido grandes conversaciones con Omos. Fue a la Universidad de Tampa, así que hemos hablado de eso antes también. Aquí está el asunto: esta es una gran oportunidad para él de estar allí, aprender un estilo diferente, desarrollarse y simplemente tener una oportunidad que muchas personas matarían por tener”.