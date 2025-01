Zandokan y Star Jr. entran en terrenos peligrosos ¿Habrá duelo de apuestas?

Este viernes 24 de enero, en la Arena México, se vivió una noche llena de intensos combates, destacando una rivalidad que podría culminar en un duelo de máscaras.

En el evento especial, Titán, Star Jr. y Esfinge se llevaron la victoria, aunque no de forma limpia, ya que el Galeón Fantasma, equipo integrado por Difunto, Barboza y Zandokan Jr., fue descalificado. Esto ocurrió después de que Zandokan Jr., de manera descarada, le quitara la máscara a Star Jr.

Cabe señalar que, durante todo el combate, la rivalidad entre ambos luchadores quedó evidente, ya que buscaron derrotarse por todos los medios posibles. Tras el encuentro, Star Jr. lanzó un reto directo al Rey del Mundo para un duelo de apuestas, pero este último no mostró interés en aceptarlo.

► Hechicero contra Valiente

En otro de los duelos destacados de la noche, dos hombres con una rivalidad encendida desde el pasado aniversario en septiembre se enfrentaron en un mano a mano. Hechicero y Valiente fueron parte del 91 Aniversario del CMLL, evento en el que el Alquimista desenmascaró a Euforia.

Hechicero y El Valiente han sido sorprendidos por el cronómetro en un #MatchRelámpago intenso de rufianes. 10 minutos no han sido suficientes para obtener un vencedor. #ViernesEspectacularCMLL

Sin embargo, el odio entre ambos no ha terminado. Tras enfrentarse en el pasado Viernes VIP en una lucha de revancha, las tensiones quedaron aún más encendidas. Por ello, se pactó un duelo mano a mano entre ambos, en un match relámpago. No obstante, los 10 minutos estipulados en el reloj no fueron suficientes, y el combate terminó en empate, dejando a los dos luchadores intercambiando nuevos retos.

Finalmente, en el evento estelar de la noche, Místico, Atlantis Jr. y Templario lograron una importante victoria sobre Bárbaro Cavernario, Ángel de Oro y Niebla Roja.