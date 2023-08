Omos considera ser babyface: «Pienso mucho en ello»

No, no tiene sentido que Omos sea un luchador técnico. Ahora, la Superestrella WWE reconoce que piensa mucho en ello. Y admite también cierta preocupación por el desafío de mostrar su cara más amable, al contrario de lo que ha hecho hasta ahora. La frase inicial, cabe aclararse, es un apunte personal de quien escribe estas líneas. No tiene sentido porque nunca se encuentran buenos oponentes para un gigante. Ya ocurrió con Braun Strowman. Aún así, The Nigerian Giant habla de ello con Blake Murphy para Sportsnet.

► Omos considera ser babyface

«Desde un punto de vista psicológico, puede resultar muy desafiante para alguien que mide 2.21 metros, con músculos enormes e imponente, generar simpatía. Los villanos no inspiran a la gente, solo los héroes lo hacen. Y para mí, ese será el desafío: ¿cómo puede esta persona grande y gigante inspirar a la gente? Porque no hay ninguna identificación con alguien que mida siete pies tres pulgadas… en el momento en que me vean con alguien más pequeño que yo, el cerebro dice: ‘Quiero que el pequeño le de una paliza al grandote’«.

Si realmente la compañía quisiera tomar ese camino, podría adentrarse en la vida real de Omos, quien superó un tumor cerebral no diagnosticado y graves lesiones, como la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla. Ciertamente se puede conseguir que un gigante se gane el cariño de los fanáticos. De hecho, sería verdaderamente interesante que se intentara con él.

Por otro lado, como heel o como babyface, Omos está viviendo su sueño:

«Esta es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Esto es divertido. Levantarme cada día, ir a trabajar, interpretar un personaje en la televisión que la gente ama u odia, la gente está tan invertida en el personaje que presentas en la televisión. Lo que hacemos es asombroso. Y saber que algún niño por ahí viendo el programa, crecerá viéndome en la televisión. Nunca habría podido imaginar esta vida«.