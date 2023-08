O’Malley revela qué Michael Page necesita para firmar con UFC

El campeón de peso gallo de UFC, Sean O’Malley, siente que Michael «Venom» Page no debería priorizar el dinero en las negociaciones contractuales de UFC.

O’Malley obtuvo el título de peso gallo de UFC al finalizar con Aljamain Sterling en UFC 292 el fin de semana pasado. Ese resultado culminó una fuerte carrera hacia el cinturón que incluye victorias sobre jugadores como Petr Yan y Thomas Almeida.

«Sugar» es una de las principales estrellas de UFC, especialmente después de convertirse en campeona mundial. Ya está pensando en su posible regreso en diciembre para su primera defensa del título.

Durante un episodio reciente del podcast BrOMalley , O’Malley habló sobre el posible fichaje de Page por UFC.

«La cuestión es que hay que sacrificar que no te paguen tanto por esos ojos. Sal y demuestra que vales más. Así es como me pagaron… eso es lo que la gente no entiende«.

Page no ha peleado desde su victoria contra Goiti Yamauchi en Bellator 292. La victoria lo volvió a encarrilar después de una derrota por el título interino de peso welter ante Logan Storley el año pasado.

Si «Venom» firma con UFC, podría generar enfrentamientos sorprendentes e intrigantes con personajes como Stephen «Wonderboy» Thompson y otros. Ha insinuado un profundo interés en unirse a UFC, con algunas salvedades .

La plataforma de UFC no se parece a ninguna otra en las MMA hoy en día, y O’Malley siente que Page debería mirar el panorama completo antes de decidir su próximo capítulo en las MMA.