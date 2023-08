Dvalishvili: «Weidman no estaba preparado para enfrentar a Tavares»

Si bien gran parte de la atención en el PPV de UFC 292 se centró en un par de peleas de campeonato en la parte superior de la alineación, uno de los momentos más notables de la cartelera fue el regreso de Chris Weidman.

El ex campeón de peso mediano volvió a caminar dos años después de sufrir una fractura devastadora en la pierna apenas 17 segundos después de su pelea con Uriah Hall en UFC 261.

Después de múltiples cirugías y contratiempos, Weidman volvió a estar en plena forma y prometió regresar. Y más que un simple regreso simbólico a la acción, «The All-American» expresó su convicción de que podría competir por el título nuevamente.

Durante una entrevista reciente con MMA Junkie, el contendiente de peso gallo de UFC Merab Dvalishvili dio su opinión sobre el desempeño de su compañero destacado del Serra-Longo Fight Team dentro del TD Garden.

El peleador georgiano expresó su decepción al ver a Weidman caer derrotado, y «La Máquina» creyó que su compañero de equipo podría haber hecho más en términos de estudio de cintas para prepararse para las habilidades ofensivas y defensivas de Tavares.

«Me sentí muy desconsolado. Chris es mi hermano y compañero de equipo. Realmente es alguien a quien admiro. También conozco a Tavares. Tavares también es un buen tipo. Lo he visto aquí en Las Vegas muchas veces y somos bastante amigables. Me parte el corazón ver a dos buenos tipos pelear entre sí, y alguien estaba recibiendo herido, lesionado… Creo que él (Weidman) debe regresar.

«Estuvo hablando en la cena que tuvimos antes de la pelea, después de los pesajes. Chris (dijo) que no había visto las peleas de su oponente antes. Y él no sabía que Tavares estaba pateando. Eso fue un poco impactante para mí porque Chris venía de esta lesión en la pierna. Y no estaba mirando si su oponente estaba pateando o (su estilo). Es un Un poco, no fue una buena decisión, ¿sabes? Chris estaba tratando de derribar a Tavares, pero ahora descubrí que Tavares tiene la mejor defensa para derribos… y patea mucho. Chris debe saber eso (antes de la pelea)».

Parece que Weidman tendrá la oportunidad de corregir esos errores en el futuro, ya que «The All-American» aparentemente ignorará la petición de retiro del presidente de UFC, Dana White, después de UFC 292 .