nZo cree que él podría haber salvado ROH

Curioso cuanto menos el relato que recientemente hizo nZo sobre aquella infame «invasión» del evento G1 Supercard.

El otrora Enzo Amore confirmó, por si algún despistado aún tenía dudas, que ese acto cometido junto a W. Morrissey pasó de lo guionizado a lo espontáneo en un minuto, pues según expuso, sólo ellos, Joey Mercury, The Briscoes, Bully Ray y Sinclair Broadcasting Group (entonces dueña de ROH) tuvieron constancia de sus intenciones.

Tras aquel «brawl», nZo nunca volvió a aparecer por el producto de ROH (tampoco por el de NJPW). Hoy, con una compañía del honor en posesión de Tony Khan, desconocemos si hay intenciones de que el ex Campeón de Peso Crucero WWE aparezca algún día por ella, pues ni siquiera lo hecho en Dark o Dark: Elevation como extra. Ciertas actitudes del peculiar gladiador seguramente sean un factor de peso.

Y nZo prosiguió con su relato ante los micrófonos de DDP Snake Pit, con una valoración final que viniendo de alguien que afirmó lo vetaron en la lucha libre porque es el mejor, realmente no sorprende.

«Ring of Honor no dio continuidad a un combate conmigo y Cass. Podrían haber agotado boletos en el Madison Square Garden con Enzo y Cass, G.O.D. y The Briscoes en un combate de parejas.

«Podrían haber vendido otra vez todos los boletos en el Garden. Y ahora, Ring of Honor se ha vendido a Tony Khan. La compañía quizás seguiría viva si hubieran programado ese combate. Pero como digo de nuevo, es cosa de ellos».