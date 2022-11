Enzo Amore cuenta la verdad de su invasión a G1 Supercard 2019

El 6 de abril de 2019, Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling se unieron para presentar un show desde el mítico Madison Square Garden de New York. El mismo se llamó G1 Supercard 2019. En el mismo se realizaron 12 combates con grandes talentos como Kota Ibushi, Marty Scurll, Zack Sabre Jr., Tetsuya Naito, Will Ospreay y Rush, por nombrar a algunos. Sin embargo, lo que más causó locura y sensación entre los fanáticos fue la «invasión» que Enzo Amore y Big Cass hicieron.

En el octavo combate de la noche, se realizaba una lucha en donde el ganador se llevaba todo. El Campeonato de Parejas IWGP y el Campeonato Mundial de Parejas ROH estaban en juego entre cuatro parejas. Guerrillas of Destiny (Tama Tonga y Tanga Loa) representaban NJPW. Villain Enterprises (PCO y Brody King) representaban a ROH y, además, estaban Los Ingobernables de Japón (Evil y Sanada) y The Briscoe Brothers (Jay Briscoe y Mark Briscoe).

Y, en medio del combate, Enzo Amore y el ahora conocido como W. Morrisey en AEW, ingresaron al ring en medio de los fanáticos y se pelearon con los Briscoe durante varios minutos. Inicialmente, se pensó que era una pelea entre ellos y que Enzo y Cass habían invadido el show, dado que no se mostró en el PPV lo que pasaba. Aunque, debido a la reacción negativa hacia Cass y Amore, Bully Ray tuvo que salir a aclarar que todo y decir que estaba planeado.

Luego, vino otra polémica, pues NJPW se enojó con ROH porque no tenía ni idea de la presencia de estos exWWE en el show. Y al respecto, Amore habló con total sinceridad en una reciente entrevista con DDP para su podcast DDP Snake Pit:

«Joey Mercury fue el productor del show y quien me programó en ese show. Pero, yo le dije: ‘Oye, no le puedes avisar a nadie que vamos a interrumpir el show. Si le dices a los chicos de seguridad o a los comentaristas, o a los camarógrafos, o a los demás luchadores, se va a filtrar. El Internet lo va a saber antes de que ocurra’.

«Así que la única gente que lo sabía eran Joey Mercury, The Briscoes, Bubba Ray y Sinclair Btoadcasting, que fueron quienes nos llevaron. Así que Joey vino a mi gimnasio de boxeo en New Jersey la noche antes del show.

«Vino con los Briscoes y yo estaba allí con Bis Cass y acordamos que nos íbamos a dar puñetazos con todo, aunque no en los ojos, ni en la nariz, ni en los dientes. Dijimos: ‘Tiene que ser un nivel de violencia real al estilo Brock Lesnar y Randy Orton, dejarnos abiertos, ensangrentados’.

«A las 19:30 entramos por la puerta lateral del Garden con capuchas y chamarras y todo eso, el tipo que llegó hasta esa puerta estaba sorprendido. Y luego, pasó lo que pasó. No es mi problema que no le hubieran avisado a New Japan, no es algo que me correspondía a mí, yo no trabajaba como programador de esa lucha. Solo me contrataron para hacer este spot y arriesgamos nuestras vidas, realmente.

«Joey estaba en la producción y les decía por auriculares a los chicos: ‘¡No graben esto! ¡No lo muestren en el PPV!’ La idea era que todo el mundo iba a tener sus teléfonos grabando, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó. Todo el mundo estuvo buscándonos en Google. Fue tendencia número uno en el mundo. Funcionó, fue excelente.

«Pero, al día siguiente, llamó Joey y lo primero que le dije fue: ‘Te amo, hermano’. Y él me dijo: ‘Te amo. No puedo creer que lo logramos. ¡Sí, mie***! Eso sí, chicos, estoy recibiendo mucha animadversión’. No sé cuáles fueron las consecuencias con Joey y Ring of Honor… pero, Cass y yo arriesgamos nuestras vidas, literalmente.

«Amigo, vomité una vez salimos de allí. Tenía la cara explotada. Hasta tenía un ojo morado. Tuve arcadas secas porque acababa de tener una pelea a puñetazos que duró como siete minutos. Nadie se metió a detener la pelea. Pensábamos que iban a salir los chicos tras bambalinas o algo así, pero no. Pero, Cass y yo salimos por nuestros propios medios, con nuestros dedos en el aire y nos fuimos con nuestro propia aura de poder y con nuestras condiciones de allí. Genial».