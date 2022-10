NXT: Roxanne Pérez acabó con Cora Jade

En el tercer combate del especial Halloween Havoc 2022, se realizó una lucha de Weapons Wild Match entre dos grandes examigas como lo son Cora Jade y Roxanne Pérez, quien a la postre terminó vencedora. La campana sonó y Pérez salió corriendo con una patineta para golpear a Jade, tal cual como esta la traicionó hace unos meses.

Jade la bloqueó y la tiró contra unos botes de basura y le lanzó golpes con una escoba a Pérez, pero esta logró defenderse de todos con la patineta. Bastante interesante este punto. Momentos después, Pérez logró aplicarle un tope suicida a Jade fuera del ring y cuando alistó una mesa, Jade se desapareció para aparecer unos minutos después tirándole aerosol a la cara de Pérez, quien la tiró duro contra la barricada de protección de ringside.

En el combate hubo uso de sillas y otra clase de armas salvajes. Jade puso los dedos de Pérez en una cadena para lastimarla y le dio con un bote de basura en la espalda para luego meter a Pérez de cabeza en ese bote y darle varias patadotas. Jade golpeó luego a su rival con la tapa del tacho de basura y con una escoba y le dio una patadota en el estómago que la dejó tendida en la lona.

