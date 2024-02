NXT: Kiana James venció a Brinley Reece

En la más reciente edición de NXT, vimos una lucha entre Brinley Reece y Kiana James, quien ganó el combate. La lucha empezó fuera del ring, pues Izzi Dame atacó a Reece mientras James distrajo al réferi. James luego le dio varios pisotones a Reece mientras intentaba meterse de nuevo al ring.

James luego le pegó con el hombro a Reece en la mitad del abdomen y luego, le hizo una desnucadora giratoria. Reece luego atacó con un jawbreaker a James y un par de tacleadas de hombro. Luego, atacó a James con tremendo lazo al cuello.

Y luego, James fue atacada con una desnucadora de parte de Reece. James luego reversó la situación con su 401K y luego, atacó con un Codebreaker de una sola pierna a Reece para llevarse la victoria por cuenta de tres. Después de la lucha, Izzi Dame y Kiana James celebraron.

And just like that, @izzi_wwe changes the game…@kianajames_wwe #WWENXT pic.twitter.com/OhQnsuPDkc

— WWE (@WWE) February 14, 2024