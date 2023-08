NXT: Jacy Jane venció a Thea Hail

En la más reciente edición de NXT, y en la sexta lucha de la noche, vimos un combate entre Jacy Jayne y Thea Hail. Si bien la lucha fue corta porque Jane supo pensar de forma rápida y llevarse la victoria, el combate tuvo mucha intensidad, aunque fue cortado con premura en sus inicios para ir a corte comercial.

Tras un rodillazo, Hail fue sorprenda con un spinebuster, pero la cuenta llegó solo a dos segundos. El final de la contienda llegó luego de que Andre Chase se arregló el protector de un esquinero, lo que enojó a Hail, porque ella pensó que Hail iba a tirar la toalla por ella, no se percató lo que estaba haciendo.

Lo cual lo aprovechó Jayne para que con una rodada a espaldas se llevara la victoria por cuenta de tres. Tras la lucha, Andre Chase se marchó enojado tras regañar a Hail.

Oh no, oh no, oh no…@theahail_wwe is NOT happy with @AndreChaseWWE 😳#WWENXT pic.twitter.com/ul4wCrJGRA

— WWE (@WWE) August 16, 2023