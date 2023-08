NXT: Dabba-Kato regresó y atacó a Tayler Bate

En la más reciente edición de NXT, y en la quinta lucha de la noche, un buen combate entre Joe Coffey y Tyler Bate se estaba llevando a cabo, cuando de la nada, apareció el gigantón Dabba-Kato, quien regresó oficialmente a subirse a un ring desde el 13 de junio de 2023.

En esa última lucha, Axiom y Scrypts lo vencieron en poco más de 3 minutos. El regreso de Dabba-Kato fue sorpresivo, porque una hora antes se había emitido una viñeta en donde se anunciaba que Kato iba a regresar pronto. Nadie esperaba que fuera tan pronto.

Ya solamente resta por ver qué tienen en mente Shawn Michael y Triple H para esta nueva etapa de Dabba-Kato en NXT. Este es el video con el momento de su sorprendente regreso, en donde atacó a Bate sin piedad:

😳😳😳@DabbaKatoWWE just took out Tyler Bate!#WWENXT pic.twitter.com/XarSYHndzU

— WWE (@WWE) August 16, 2023