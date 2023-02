NWA Powerrr se reestrenó en YouTube

Sobrevive moviéndose bien entre el panorama de puertas abiertas que presenta la lucha libre actual, pero resulta incuestionable que el futuro de NWA luce incierto de cara a los próximos años.

Nuevo indicio de ello fue la noticia el pasado mes de que su acuerdo con FITE TV para que esta plataforma emitiera episodios de NWA Powerrr y NWA USA había concluido; si bien sus eventos de pago por visión seguirían estando disponibles allí. Como consecuencia, NWA Powerrr y NWA USA vuelven a sus espacios habituales: martes (6:05 pm ET) y sábado (12 pm ET), ambos en YouTube de manera gratuita.

Según expuso Billy Corgan bajo entrevista con WrestlingNews.Co, una decisión puramente económica, en pos de que NWA sea “mainstream”, asegurando que el producto se revalorizó “probablemente un 500%” durante el último año.

Trevor Murdoch, hombre de la casa, dice ver con muy buenos ojos el movimiento, al comentarlo en el podcast Wrestling Epicenter.

Que Tyrus sea máximo monarca varonil no ayuda mucho a la hora de sacar a NWA de esas horas bajas, y el ex-WWE fue gran protagonista del primer NWA Powerrr de la nueva etapa youtubera (emitido este pasado martes), pues tuvo segmento junto a Matt Cardona (su siguiente retador por el oro) y un equipo al que dio nombre compitió en la final de las Champions Series; confuso combate donde el ganador se hizo con una oportunidad titular.

En líneas generales, un mediocre show. Mal estreno de NWA Powerrr si Billy Corgan y Cía pretender reconquistar seguidores, cuando llevarán a cabo nuevo PPV el 11 de febrero, titulado Nuff Said. He aquí los resultados completos de sus combates ofrecidos.

Proud dad moment, last night The Fixers @WreckingBall75 Jay Bradley went to war with the Country Gentlemen @AjCazana @AdorableAA for the @nwa United States Tag Team TitleThe match was back & forth but in the end The Country Gentlemen became the new @nwa U.S. Tag Team Champions pic.twitter.com/aqrORo2Bhd