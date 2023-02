Los objetivos que tiene Willow Nightingale en AEW

“Siempre estoy a favor de un evento de mujeres, seguro. Siento que podría haber una división de parejas que también podríamos poner en marcha. Como el campeonato (femenil) de parejas.(…) Hay muchas mujeres que tenemos detrás del escenario que no están en el programa, y ​​eso podría darles la oportunidad de estar en el programa. No hace mucho, Saraya expresaba su deseo de que All Elite Wrestling cree un Campeonato Mundial Femenil de Parejas.

Ese mismo deseo lo tiene también Willow Nightingale, como señala en su reciente entrevista en Excuse Me: The Vickie Guerrero Show. En la misma, también dice que quiere seguir trabajando con Ruby Soho y comenta la posibilidad de una revancha con Jade Cargill, la Campeona TBS.

“No tenemos un campeonato de parejas. Tenemos equipos dentro de nuestra división de mujeres, pero creo que personalmente, trabajando con Ruby, creo que tener una división de parejas oficial o algún tipo de objetivo físico por el cual trabajar, ya sea un campeonato o algún tipo de trofeo o medalla, porque sé que habían hecho el torneo de parejas en el pasado, creo que sería una dirección realmente increíble para tomar la división de mujeres.

“Me encanta el hecho de que tenemos dos campeonatos en la división femenil tal como está, con la Campeona Mundial Femenil AEW y la Campeona de TBS, pero creo que un campeonato de parejas sería realmente increíble porque me encantaría seguir trabajando con Ruby y realmente encontrar nuestro propio ritmo como pareja.

“He luchado contra Jade dos veces por el TBS Championship, y creo que la tercera es la vencida, ¿quizás? Podría ser divertido, personalmente. Esas son las cosas que cuando entro y trato de pensar en mi futuro a donde me veo yendo. Pero cada día es una sorpresa en AEW, así que nunca lo sabemos [risas].

“Estoy seguro de que lo sabes mejor que la mayoría de las personas, trabajando tan de cerca con Nyla [Rose] y Marina [Shafir]. Tener grandes combates es divertido y gratificante, pero a veces se siente un poco como, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Cuál es el siguiente paso? Tener ese tipo de dirección, algo físico para mirar y decir: ‘Esa es la dirección’, a veces ayuda a poner todo en perspectiva para todas”.

