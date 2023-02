Cuando pensamos en qué luchas interesantes podrían hacerse en la WWE cuando las estrellas de NXT como Bron Breakker o Roxanne Pérez sean ascendidas al elenco principal surgen todo tipo de ideas que valdrían para cualquier Evento Premium. ¿No sería el caso de Cody Rhodes vs. Grayson Waller? Puede que todavía sea un poco pronto dado que este aún no ha probado las mieles fuera de la marca amarilla más allá de Main Event pero desde luego tiene pinta de que será una gran Superestrella. Y el “American Nightmare” ya lo es.

► Grayson Waller desafía a Cody Rhodes

Y los dos están interesados, como expresaron recientemente en The Bump. Todo comenzó cuando Waller desafió a Rhodes.

“No soy un fanático. Cuando vi el gráfico de nosotros en The Bump hoy, Cody, me sentí como Apollo Crews porque tuve una visión, y esa visión es la próxima vez que haya un gráfico de tu y yo, no será un gráfico de nosotros siendo entrevistados, vamos a ser nosotros los que luchemos. Porque, con el debido respeto, tú eres el hombre en este momento. Eres el hombre y no quiero entrevistarte. Quiero luchar contigo“.

► Cody Rhodes responde a Grayson Waller

Y continuó cuando Rhodes dio respuesta a Waller. Este probablemente será ascendido en 2023.

“Te deseo la mejor de las suertes en la lucha por el título [en Vengeance Day]. Si la lucha por el título te va bien, tal vez estemos un paso más cerca. De ninguna manera, si la próxima vez estamos en un gráfico y eres tú contra mí, te daré todo lo que tengo”.

¿Pensáis que Grayson Waller triunfará en el elenco principal de la WWE?