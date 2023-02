La promesa de AEW Hook firma con The Big Event

Hook, promesa de AEW y Campeón FTW, estará haciendo apariciones próximamente en The Big Event. No para luchar sino para firmar autógrafos y tomarse fotos con los fanáticos. Ello después de que firmara un contrato con la compañía organizadora de eventos, como la misma anuncia en redes sociales. Se confirma también cuando será su debut y que los boletos están a la venta. El joven luchador apenas está comenzando su carrera pero sin duda ya está llamando muchísimo la atención.

► Hook firma con The Big Event

“¡ANUNCIO DE INVITADO! La tinta está oficialmente seca… ¡ENVÍEN A HOOK! Haciendo su primera aparición en la convención el sábado 11 de marzo en The Big Horror Event… ¡¡¡HOOK!!!

“¡The Big Event se enorgullece en anunciar la firma de nuestro nuevo CLIENTE EXCLUSIVO, la estrella más caliente de AEW, el campeón de FTW, y la segunda generación de Suplex Machine HOOK!

“¡ENTRADAS PARA HOOK Y OTRAS ESTRELLAS A LA VENTA A LAS 8PM!

¡The Big Horror Event llega el sábado 11 de marzo en el Hotel LaGuardia Plaza en Queens New York!

“¡Lucha libre y horror chocan en este evento ÉPICO! ¡No te lo pierdas!“.

Últimamente, Hook ha estado trabajando codo con codo con Jungle Boy en una alianza de promesas, de futuras estrellas y de dos luchadores enormemente queridos por los fanáticos. No está claro hacia donde va a ir pero con el tiempo suficiente podrían ser próximamente Campeones Mundiales de Parejas AEW. Veremos qué sigue tanto para JungleHook como para cada uno individualmente en este 2023. También con el Campeonato FTW, el cual no tiene demasiada relevancia dentro de All Elite Wrestling.

¿Te gusta lo que está haciendo Hook actualmente en AEW?