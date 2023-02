Austin Theory: “Bobby Lashley está celoso de mí”

Austin Theory recuperó el Campeonato de los Estados Unidos en un combate de triple amenaza en Survivor Series al vencer a Seth Rollins y Bobby Lashley. El joven de 25 años volvió a enfrentar a Lashley en el evento principal de RAW is XXX, defendiendo con éxito su título, y en el reciente programa de la marca roja, ambos tuvieron otra confrontación , en la que Lashley impactó accidentalmente a MVP con una lanza.

► Austin Theory quiere dejar el pasado atrás

Durante una entrevista reciente Wrestling Inc., Austin Theory acusó a Bobby Lashley de estar celoso de él y dijo que finalmente está mirando hacia adelante y se está alejando de él.

“Voy a dejar atrás a Bobby Lashley. Bobby Lashley está muy celoso de mí. Todo comenzó cuando me subí a esa plataforma y estaba haciendo mi rutina de poses, y este tipo estaba celoso. Lo entiendo. Lo entiendo. Y luego tenía una lucha en Money in the Bank. Él era el mejor hombre esa noche, lo era. ¿Qué hice? […] Yo estaba como, está bien, me voy a quitar el polvo. Me voy a ir ganar esa lucha de Money in the Bank”.

“Y todos esos muchachos se quejaron de que entré en ese encuentro, pero yo era el único chico en ese partido que no estaba al 100%. La única razón por la que no cobré con éxito fue por Bobby Lashley. Entonces, ¿qué pasó el lunes pasado? Nos deshicimos de Bobby Lashley. Perdió. Perdió. Tú perdiste, Bobby.”