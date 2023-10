Unos días atrás dábamos un repaso al presente de Vince McMahon y Triple H en WWE desde el retorno del exmandamás a inicios de 2023 hasta su salida cuando la empresa fue vendida a Endeavor. Hoy tenemos novedades al respecto, nuevamente gracias a nuestros compañeros de Fightful.

A una semana de Crown Jewel: Vince McMahon: «Arabia Saudí es la casa de WWE».

► Vince McMahon: regreso y nuevo adiós

«Si te ha gustado WWE Raw en las últimas semanas, podrías tener suerte.

«Hace tres semanas, Fightful informó que WWE Raw estaba sintiendo más influencia de Triple H que en meses recientes. Se ha revelado que Ari Emanuel lo quería así, ya que Vince McMahon está ocupado con otras tareas, y Triple H lidera creativamente.

«Lo que hemos visto desde entonces es que varios luchadores han regresado al programa, luchadores que llevaban tiempo firmados finalmente han hecho sus debuts, varias apariciones sorpresa, más talento femenino en pantalla, combates más largos y menos restricciones en el ring.

«Fuentes de WWE dijeron a Fightful que esperan que esto continúe, y los ajustes parecían haber ocurrido ‘de la noche a la mañana‘. A pesar de que Vince McMahon no interactuó directamente con el equipo creativo este año, su influencia se sintió a lo largo de ese período, especialmente en cuanto a quiénes aparecerían o no en el programa.

«Una fuente de WWE dijo que consideraban que los combates que hemos visto en las últimas semanas, entre Ivar y Kofi Kingston, Ricochet y Shinsuke Nakamura, y Gunther y Bronson Reed, fueron muy importantes para establecer el aspecto en el ring de WWE Raw.

«A pesar de que un guionista había dicho que muchos de los cambios de Vince McMahon fueron mínimos a lo largo del año, nos dijeron que los ajustes han refrescado las cosas y relajado el proceso, ahora que Raw tiene un elenco de talento mucho más amplio para implementar y utilizar. Fuera del Raw After Mania (que internamente se consideró un desastre creativo), McMahon no estaba realizando cambios en persona, en su lugar lo hacía de forma remota. A pesar de la larga reputación de Vince de hacer cambios de último minuto, también ocurrirían durante el fin de semana, como vimos con la reunión de DIY que fue cancelada durante el verano. Cuando McMahon conocía los planes creativos, se hacían ajustes remotos sobre la marcha, e indicaba qué luchadores quería o no en el programa.

«Un guionista dijo: ‘Bueno, supongo que no mentía cuando dijo que no estaba metido en los detalles, pero de alguna manera, simplemente rociaba herbicida en los detalles y los supervisaba de vez en cuando’.

«Los luchadores con los que hablamos dicen que las cosas han sido mucho más sencillas desde la fusión con TKO y se asemejan más a la segunda mitad de 2022 que a los primeros nueve meses de 2023″.