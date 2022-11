«Bobby Roode es el luchador más infravalorado allí. No lo están haciendo bien con Bobby. Tiene mucho talento. Y lo digo al haber trabajado con él. Ya sabéis que he trabajado con miles de talentos. Y Bobby está en mi Top 10. Sin duda, está en mi Top 10». Así hablaba Kurt Angle sobre Robert Roode hace menos de un mes. Quizá cuando el que fuera Campeón NXT o Campeón de Estados Unidos vuelva a la programación de WWE le den un nuevo empuje individual.

► El regreso y futuro de Robert Roode

Acerca de dicha cuestión no tenemos ninguna información, no obstante, sí acerca de otras dos también interesantes. Nuestros compañeros de PWInsider informan de que «El Glorioso» volvería pronto a la acción luchística y de que quizá sea cambiado a SmackDown.

«Bobby Roode fue visto ayer en Birmingham, Alabama. Al preguntar esta mañana, nos dijeron que esperan que regrese pronto de sus problemas de lesiones. Nos dicen que se ha hablado de él para la marca SmackDown cuando regrese«.

El movimiento a la marca azul sería llamativo porque Dolph Ziggler está trabajando en Raw actualmente. Ambos han sido compañeros de equipo durante bastante tiempo y no se separaron oficialmente antes de que Robert Roode tuviera que alejarse de los encordados. Puede que la compañía aproveche este tiempo para que los dos vuelvan a ser luchadores individuales. Aunque «The Show-Off» no ha estado haciendo mucho, lo cual indica que realmente no hay un plan para él.

Veremos qué más información tenemos en los próximos días, en las próximas semanas, y cuando finalmente vuelve Robert Roode a la programación y qué sucede con él. Si le dan la oportunidad aún puede dar mucho en el elenco principal.

¿Os gustaría que WWE le diera un nuevo empuje a Robert Roode?