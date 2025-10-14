Nobu San deja GLEAT para permanecer en AAA

El luchador japonés Nobu San, también conocido como Nobuhiro Shimatani o Chek Shimatani, anunció su salida de GLEAT y ha decidido continuar participando con la empresa mexicana Triple A.

► Nobu San continuará trabajando con Triple A

Nabu San anunció, en la función que GLEAT presentó este fin de semana en el Tokyo Korakuen Hall, que dejará la empresa japonesa para continuar laborando con Triple A.

Tras el quinto combate, se transmitió un mensaje vía video, donde habló Shimatani, quien partió a una gira internacional indefinida en abril de 2024 y actualmente se desempeña como Nobu San en la empresa mexicana de lucha libre profesional AAA.

En el mensaje transmitido, Nobu San manifestó:

Hoy tengo un anuncio que hacer ya que aspiro a alcanzar mayores logros como luchador profesional en la AAA de México, y para lograrlo, dejaré GLEAT a finales de noviembre. Agradezco a la empresa y a sus fans, por lo que a manera de despedida, participaré en el evento que se celebrará en el Yokohama BUNTAI el 3 de noviembre, además de una función en Saitama el 5 de noviembre y el evento en Osaka el 16 de noviembre.

En los primeros meses de 2024, Nobuhiro Shimatani tomó la decisión de hacer un viaje de preparación alrededor del mundo con el fin de perfecccionar su estilo de lucha, estuvo en África y Oceanía, para finalmente llegar a Triple A, donde se alió con Kento (SBK) y Takuma (Takuma Fujiwara) para formar la tercia de Tokyo Bad Boys.

Su última aparición con Triple A ocurrió en la función que la empresa presentó el 27 de septiembre en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera de la CDMX, donde Tokyo Bad Boys (Kento, Nobu San y Takuma) cayeron ante Aztec Warriors (Laredo Kid y Octagon Jr.) y Nino Hamburguesa.