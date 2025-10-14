No habrá luchadores de AEW en Crucero de Chris Jericho para 2026

Todo está listo para que este próximo noviembre, se realice otra edición más del tradicional Crucero de Chris Jericho. Sin embargo, ocurrió algo bastante inesperado. Y es que Chris Jericho publicó el póster oficial para este evento, que se realizará desde el 7 de noviembre hasta el 11 de noviembre de 2026, con salida desde Miami hasta Bimini, Bahamas.

Y lo que sorprendió fue que no hay ni un solo luchador de AEW anunciado para el show. Y es que, en los últimos meses, se ha rumorado bastante el hecho de que Chris Jericho saldrá de AEW muy pronto y regresará a WWE, presumiblemente, en 2026, durante el Royal Rumble en Arabia Saudita.

► Una nueva pista de la salida de Chris Jericho de AEW

Hasta Tony Khan dio unas declaraciones en donde, aparentemente, da a entender la salida de Jericho de AEW y le dejó las puertas abiertas para el futuro, por lo que el hecho de que no se le vaya a permitir tener estrellas de AEW el otro año, parece ser una muestra de que el Y2J no seguirá trabajando para Khan.