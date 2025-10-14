¿Eric Bischoff aceptaría unirse a WWE o a AEW?

El siempre controvertido Eric Bischoff habla de si firmaría con WWE o AEW en la actualidad, recuerda Kollision in Korea y habla de Bret Hart o The Undertaker.

► En palabras de Eric Bischoff

Su relación con Bret Hart

«Ojalá tuviera una mejor relación con Bret. Lo respeto. Bret Hart es uno de los intérpretes más increíbles que ha entrado a un ring de lucha libre. Desde la perspectiva técnica, Bret Hart es más versátil que Ric Flair en algunos aspectos. Podría tener un combate de 60 minutos tres noches a la semana y ninguno sería igual al otro. Es asombroso.»

«Nos encontramos en un momento determinado y sucedieron ciertas cosas. Bret me responsabiliza de muchas de ellas y acepto eso desde su perspectiva. Su perspectiva es desde su punto de vista como talento, y parte de eso es justo y justificado. Si Bret estuviera aquí ahora, le diría: ‘Bret, vamos a tomar una cerveza’.»

Talentos que desearía haber firmado

«No hubo nadie que lamentara no haber fichado. Hubo un momento en WWE en el que no podían ni pagar el servicio de sus dispensadores de agua. Literalmente, tuvieron que sacar los dispensadores del edificio porque no podían pagarlos. Podría haber fichado a cualquiera, excepto The Undertaker, que no habría venido bajo ninguna circunstancia.»

Scott Steiner

«Nunca pasé tiempo personal con Scott, solo lo veía en televisión o en un entorno profesional. Scott era volátil y emocional. Su hermano Rick era sólido e inteligente, y Scott estaba un poco intimidado por él. Cuando surgía algún problema, hablaba con Rick y luego Scott volvía y todo estaba bien. Scott alcanzó su punto máximo al final de WCW, especialmente con sus entrevistas locas, que al principio no entendíamos pero que ahora se consideran momentos de culto.»

¿Trabajaría hoy en WWE o AEW?

«Si fuera AEW, no lo consideraría, porque su percepción sería que cualquier problema sería culpa mía y no quiero lidiar con eso a esta altura de mi vida. Si fuera WWE, tendría que pensarlo mucho y tendría que ser una situación muy buena, porque hay ciertas cosas que no estoy dispuesto a comprometer, especialmente en mi estilo de vida.»

El Celebrity Championship Wrestling de Hulk Hogan

«Me pagaron $750,000 por episodio, ocho episodios. No gané todo ese dinero, porque costó mucho producir la serie y tenía un socio de negocios, así que compartimos las ganancias. Para la audiencia de lucha libre fue horrible, pero para la audiencia general funcionó muy bien, y ganamos mucho dinero.»

Collision in Korea: WCW y NJPW en Corea del Norte

«En 1995, Antonio Noki quería organizar un festival de paz en Corea del Norte para cerrar la brecha cultural y me pidió que trajera a Muhammad Ali. Ali estuvo de acuerdo de inmediato. Fue una experiencia increíble, porque pude conocer a Ali a un nivel que nunca imaginé y experimentar una cultura totalmente diferente. Estoy muy orgulloso de eso; me tomó un poco de valentía hacerlo.»

Ric Flair vs. Antonio Inoki NJPW X WCW Collision in Korea 04/29/95 🎵: Been thru A lot – Lil Yachty pic.twitter.com/7yFduLGwLD — . (@gyokerezee) July 30, 2024