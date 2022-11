NOAH: «The Best 2022» Dos títulos en disputa

El Yoyogi National Stadium Gymnasium fue escenario para «The Best 2022», evento de Pro Wrestling NOAH donde se expusieron dos campeonatos.

► «The Best 2022»

Perros del Mal de Japón (NOSAWA Rongai, Eita y Super Crazy) sostuvieron su última lucha como agrupación, enfrentando a Kai Fujimura, Yasutaka Yano y Yoshinari Ogawa. El caos se desató y a poco más de un minuto, el conteo fuera los sorprendió a todos. Eita exigió que la lucha se reanudara y 53 segundos después terminó igual. Nuevamente se reanudó el duelo en medio de la confusión y los seis luchadores golpeándose. NOSAWA golpeó accidentalmente al réferi y fue descalificado.

En batalla de tercias, Masaaki Mochizuki, Masato Tanaka y Naomichi Marufuji dieron cuenta de Sugiura Army (Kazuyuki Fujita, Takashi Sugiura y Timothy Thatcher). Sugiura estaba incrédulo de que Marufuji lo hubiera rendido; sus compañeros salieron del ring y él se quedó, cuando Marufuji tomó el micrófono para lanzar su desafío. La sorpresa siguió cuando Marufuji anunció a su compañero: KENTA.

En choque de tercias de la división junior, Alejandro y AMAKUSA se impusieron a Dante Leon y YO-HEY. Tras la lucha, AMAKUSA desafió a Dante Leon por el Campeonato de peso Jr. GHC.

Siguió otro choque de tercias, donde Kaito Kiyomiya, Satoshi Kojima y Masa Kitamiya dieron cuenta de Kenoh, Katsuhiko Nakajima y Manabu Soya. Kiyomiya mantiene su dominio sobre el furioso Kenoh.

Atsushi Kotoge y Seiki Yoshioka recuperaron el Campeonato de Parejas de Peso Jr. GHC luego de que hicieron válido la revancha directa ante Kongo (Hajime Ohara y Shuji Kondo). YO-HEY lanzó un desafío a los nuevos campeones; su compañero será Kzy de Dragon Gate.

En el turno estelar, Hijo de Dr. Wagner Jr. concretó la primera defensa del Campeonato Nacional GHC ante Yoshiki Inamura. La lucha fue muy reñida, ante un retador fuerte que propinó castigos muy duros. Patadas, golpes y con el apoyo de los aficionados para Inamura. Pero el luchador mexicano resistió y respondió con la misma intensidad, asegurando la victoria.

Los resultados completos son:

NOAH «NOAH THE BEST 2022», 23.11.2022

Yoyogi National Stadium Gymnasium #2

Asistencia: 872 Espectadores

1. Mohammed Yone y Akitoshi Saito vencieron a Tadasuke y Hi69 (10:22) con un Iron Claw Slam de Saito sobre Hi69.

2. Hideki Suzuki derrotó a Shuhei Taniguchi (12:56) por detención arbitral (Repeated Elbows to the Head).

3. Final Perros del Mal de Japon: Yoshinari Ogawa, Yasutaka Yano y Kai Fujimura vs. NOSAWA Rongai, Eita y Super Crazy – finalizó en doble conteo fuera (1:05).

3a. Yoshinari Ogawa, Yasutaka Yano y Kai Fujimura vs. NOSAWA Rongai, Eita y Super Crazy – finalizó en doble conteo fuera (0:53).

3b. Yoshinari Ogawa, Yasutaka Yano y Kai Fujimura vencieron a NOSAWA Rongai, Eita y Super Crazy (11:36) por DQ, porque NOSAWA atacó al árbitro.

4. Jack Morris derrotó a Daiki Inaba (13:54) con un Tiger Driver.

5. Naomichi Marufuji, Masato Tanaka y Masaaki Mochizuki vencieron a Takashi Sugiura, Kazuyuki Fujita y Timothy Thatcher (17:27) por Modified Pinfall de Marufuji sobre Sugiura.

6. AMAKUSA y Alejandro derrotaron a Dante Leon y YO-HEY (11:13) con un Modified Crucifix Hold de AMAKUSA sobre Leon.

7. Kaito Kiyomiya, Satoshi Kojima y Masa Kitamiya vencieron a Kenoh, Katsuhiko Nakajima y Manabu Soya (18:06) con un Modified Shining Wizard de Kiyomiya sobre Kenoh.

8. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: Atsushi Kotoge y Seiki Yoshioka derrotaron a Shuji Kondo y Hajime Ohara (c) (23:40) con un Killswitch de Kotoge sobre Ohara – conquistando el título .

9. GHC National Title: Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) venció a Yoshiki Inamura (18:06) con un Moonsault Press (1st defense) defendiendo el título