NOAH: «Global Honored Crown» Hay nuevos campeones

Pro Wrestling NOAH llegó al Tokyo Korakuen Hall con «Global Honored Crown», el primero de dos eventos que ofrecerá en este recinto.

► «Global Honored Crown»

En esta ocasión fue un cartel donde se expusieron los cinco campeonatos que se encuentran vigentes.

El primer cetro en disputa fue el Campeonato de parejas de Peso Jr. GHC. The Noah Junior Regulars (Atsushi Kotoge y Seiki Yoshioka) enfrentaron a Kongo Jr. (Shuji Kondo y Hajime Ohara). Contra lo esperado, los campeones recibieron una paliza de sus retadores y fueron golpeados por toda la arena. Shuji Kondo disfrutó castigar duramente a sus rivales y éstos descubrieron tardíamente, que las patadas son el punto débil de Kondo. La definición de la lucha se dio cuando Kondo eliminó a Yoshioka, y Ohara fue por la sumisión sobre Yoshioka, quien pronto se rindió. De esta manera, la dupla de Kongo se proclamaron monarcas. Tras el encuentro, Kotoge se mostró inconforme con el resultado y pidió la revancha. Ohara y Kondo aceptarón y la lucha se pactó para el 23 de noviembre.

Contra lo esperado, Ninja Mack fue sorprendido por Dante Leon y cayó en su primera defensa del Campeonato de Peso Jr. GHC. Fue una batalla recia pero caótica y muchas de las acciones se desarrollaron fuera del ring. El desarrollo fue muy parejo, debido a que los luchadores se conocen muy bien. Leon tomó la silla del comentarista en inglés y parecía que golpearía ilegalmente a su rival, pero no pasó. Después de esto, Ninja Mack pudo ganar el combate, pero el réferi había sido derribado, entonces Dante Leon aprovechó una sumisión, usado lo aprendido de YO-HEY.

Satoshi Kojima y Takashi Sugiura subieron con gran determinación al ring, conscientes de que los dos campeonatos expuestos habían cambiado de manos. Los campeones iniciaron la defensa del Campeonato de Parejas GHC contra Akitoshi Saito y Mohammed Yone un tanto precipitados, pero poco a poco fueron afianzando su dominio. Los retadores tuvieron también buenos momentos, mostrándose como una dupla coordinada que resultó del agrado del público. Los monarcas retuvieron cuando Sugiura sometió a Saito; Funky Express se fueron muy tristes, a pesar de que Sugiura y Kojima reconocieron el desempeño de sus rivales.

El luchador mexicano Hijo de Dr. Wagner Jr. se proclamó nuevo Campeón Nacional GHC luego de derrotar al veterano Masakatsu Funaki, quien exponía el cetro por séptima ocasión. Los temores de Funaki se materializaron (tamaño, fuerza, juventud y un estilo diferente del rival) ya que el enmascarado lo sorprendió en sus contraataques, fuertes y contundentes, evitando irse a la batalla a ras de lona y las sumisiones, fortalezas de su oponente. Hijo de Dr. Wagner Jr aún celebraba, cuando apareció Yoshiki Inamura y de manera breve y concisa pidió una oportunidad por el título. De inicio, el flamante monarca dijo que no, porque quería la opinión de los aficionados, quienes dijeron que si. Entonces el mexicano aceptó el desafío que se concretará el 23 de noviembre.

En el turno principal, Kaito Kiyomiya defendió el Campeonato de Peso Completo GHC, respondiendo al reto de Timothy Thatcher. Kiyomiya inició la lucha de forma lenta, viendo la respuesta de su rival y evitando a toda costa el Fujiwara Armbar uno de los movimientos letales de Thatcher. Entonces Thatcher centró sus ataques a las extremidades inferiores del campeón. Pero Kiyomiya esperó paciente y salió bien librado de las peligrosas combinaciones a las que fue sometido para contra atacar con una serie de Shining Wizar que le dieron el triunfo.

Kenoh, que se encontraba en la mesa de comentaristas, se levantó y tomó el micrófono para felicitar con ironía a Kiyomiya, diciendo que «simplemente» había hecho lo suficiente para defender su cinturón y lanzó su desafío por el cetro principal de NOAH para el 1 de enero, preguntándole si podía superar lo que harían Great Mutah y Shinsuke Nakamura, que lucharán en esa misma función.

Los resultados completos son:

NOAH «GLOBAL 2 DAYS WRESTLE UNIVERSE PRESENTS GLOBAL HONORED CROWN», 10.11.2022

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 789 Espectadores

0. Yoshiki Inamura y Kai Fujimura vencieron a Yasutaka Yano y Taishi Ozawa (10:25) con un Shoulder Tackle de Inamura sobre Ozawa.

1. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: Shuji Kondo y Hajime Ohara derrotaron a Atsushi Kotoge y Seiki Yoshioka (c) (20:37) con la Muy Bien de Ohara sobre Yoshioka – conquistando el título

2. GHC Jr. Heavyweight Title: Dante Leon venció a Ninja Mack (c) (12:49) con la Inferno – conquistando el título.

3. GHC Tag Team Title: Takashi Sugiura y Satoshi Kojima (c) derrotaron a Mohammed Yone &y Akitoshi Saito (22:54) por detención arbitral (Sugiura sometió a Saito con un Front Necklock) defendiendo el título

4. GHC National Title: Hijo de Dr. Wagner Jr. venció a Masakatsu Funaki (c) (13:03) con un Moonsault Press – conquistando el título

5. GHC Heavyweight Title: Kaito Kiyomiya (c) derrotó a Timothy Thatcher (37:27) con un Modified Shining Wizard defendiendo el título