NOAH: Alpha Wolf traiciona a Dragon Bane y se corona

Fue en el curso del magno evento «The New Year 2026» de Pro Wrestling NOAH, que se dio el choque entre los luchadores mexicanos y hermanos de sangre, Dragon Bane y Alpha Wolf por el Campeonato Nacional GHC.

► Duelo de hermanos y luchadores mexicanos terminó en traición

Esta era la primera vez que Dragon Bane exponía el cinturón rojo. Los Golpeadores se atacaron sin piedad, mostrando algunas de las técnicas aéreas más impresionantes del mundo. Se tenía contemplado que la batalla iluminaría el Nippon Budokan con una brillante lucha acrobática.

Los primeros minutos fueron tan emocionantes como se esperaba. El Budokan se llenó de vítores de inmediato mientras luchaban por el liderato con ataques de alta velocidad. También se intercambiaron técnicas aéreas de alto nivel, lo que desencadenó una batalla impactante. Un choque frontal dejó a ambos hombres tendidos en el suelo. Bane conectó una Santa María, pero Wolf, aún con las heridas, se desplomó. Bane dudó, pero se decidió y asestó una patada sierra. Salió volando tras un lazo de Wolf, pero aun así logró revertir la situación con un Spanish Fly de pie y luego su característico Twister Bane (Shooting Star Press).

Con la cuenta en contra, Wolf logró levantar los hombros justo a tiempo y contraatacó con una powerbomb estilo látigo. Bane persistió, contraatacando con una patada voladora de rodilla y un Frankenstein inverso, pero Wolf se puso de pie y asestó su característico Wolf Driver. Esta vez, Bane pateó, y la arena se calentó aún más.

Decidido a retener su título, Bane interceptó un moonsault de Wolf y luego desató una Santa María. Al ver que Wolf seguía con vida, se preparó para otra Santa María.

Sin embargo, Yoshitatsu del T2000X apareció desde la pasarela, poniendo fin al acalorado duelo fraternal. La arena estalló en abucheos. Tras soltar la llave, Bane desahogó su ira contra Yoshitatsu, pero Wolf se levantó, se acercó a Bane por detrás y le propinó un golpe en la ingle. La inesperada traición estalló en abucheos y rugidos en la arena, antes de que Wolf lo golpeara de nuevo con un Wolf Driver y consiguiera la cuenta de tres.

Wolf se unió entonces inesperadamente al T2000X y le arrebató el Campeonato Nacional GHC a su hermano Bane. Mientras la arena estallaba en conmoción, Wolf se puso una camiseta del T2000X y una máscara negra con una «X» estampada.

Luego se cruzó de brazos acompañado por los miembros del T2000X, lo que provocó abucheos en la arena. En cualquier caso, con su hermano teñido de negro, el fin de «Los Golpeadores», un grupo que se jactaba de su unidad de sangre, fue definitivo.