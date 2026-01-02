NOAH: Resultados «The New Year 2026» Seis títulos en juego

«The New Year 2026» fue la función con la que Pro Wrestling NOAH abrió sus actividades de 2026 desde el Tokyo Nippon Budokan.

► «The New Year 2026»

Los Intocables (Daga y Daiki Odashima) se impusieron en la triple amenaza contra otras dos duplas y consiguieron al segunda defensa del Campeonato de Parejas de Peso Jr. GHC, inaugurando el evento del Budokan el día de Año Nuevo. Al término de la lucha, Kai Fujimura y Alejandro discuten.

Tras una serie de potentes clavados cruzados, Saxon Huxley se llevó el «British Giant Showdown» al dominar a Will Kroos y se alzó con el Campeonato Atlas Progress.

Tras ganar su lucha por equipos, KENTA, Ulka Sasaki, Tetsuya Endo y HAYATA formaron una nueva facción que se llamará «White Raven Squad», con KENTA a la cabeza.

Con una inesperada ruptura entre los Golpeadores, Alpha Wolf se unió al T2000X y le robó el Campeonato Nacional GHC a su hermano Dargon Bane.

The Good Brothers (Karl Anderson y Doc Gallows) ganaron su primer combate en su invasión a NOAH, lo que los coloca en la carrera por el Campeonato de Parejas GHC.

Tetsuya Naito fue el luchador sorpresa en la función de NOAH y se unió a BUSHI para ganar el Campeonato de Parejas GHC superando a Naomichi Marufuji y Kenoh. Los Tranquilos de Japón aseguraron que aún no tienen planes inmediatos con la empresa.

Hiromu Takahashi finalmente cayó; AMAKUSA se vengó después de 3 años y recuperó el Campeonato de Peso Jr. GHC. Tras celebrar el resultado, Daiki Odashima desafió de inmediato.

En el turno principal, OZAWA se quedó corto y terminó cayendo ante los embates de Yoshiki Inamura, quien logró su segunda defensa del Campeonato de Peso Completo GHC. Inamura nominó a Kenoh para su siguiente defensa, pero Masa Kitamiya lo interceptó.

Los resultados completos son:

NOAH «THE NEW YEAR 2026», 01.01.2026

Tokyo Nippon Budokan

6,278 Espectadores

1. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title, 3 Way Match: Daga y Daiki Odashima (c) vencieron a Alejandro y Kai Fujimura y a Eita y Shuji Kondo (7:43) con la Dead End de Odashima sobre Alejandro defendiendo el título.

2. Black New Year: Masa Kitamiya, Takashi Sugiura, Tadasuke y Jun Masaoka vencieron a Kazuyuki Fujita, Minoru Suzuki, Shuhei Taniguchi y Junta Miyawaki (6:48) con un Strangle Hold γ de Kitamiya sobre Miyawaki.

3. PROGRESS Atlas Title: Saxon Huxley venció a Will Kross (c) (8:07) con un Necke-Hanging Bomb – conquistando el título.

4. Break the Silence: KENTA, Ulka Sasaki, Tetsuya Endo y HAYATA vencieron a Atsushi Kotoge, Mohammed Yone, Hajime Ohara y Hi69 (6:53) con un Go 2 Sleep de KENTA sobre Hi69.

5. GHC National Title: Alpha Wolf venció a Dragon Bane (c) (13:17) con un Wolf Driver – conquistando el título

6. Special Tag Match ~ Invasion: Karl Anderson y Luke Gallows vencieron a Kaito Kiyomiya y Jack Morris (11:50) cuando Anderson colocó espaldas planas a Morris tras la Magic Killer.

7. GHC Tag Team Title: Tetsuya Naito y BUSHI vencieron a Naomichi Marufuji y Kenoh (c) (13:16) con un Inside Cradle de BUSHI sobre Marufuji – conquistando el título .

8. GHC Jr. Heavyweight Title: AMAKUSA venció a Hiromu Takahashi (c) (14:24) con la Kaihou – conquistando el título

9. GHC Heavyweight Title: Yoshiki Inamura (c) venció a OZAWA (21:18) con la DIS CHARGE defendiendo el título.