Logan Paul compara a la WWE con el Boxeo

Logan Paul ha tenido un puñado de combates en la WWE, y siendo una celebridad ha sorprendido a muchos por su dedicación y las habilidades que ha mostrado en el ring, además de su capacidad para generar reaccions en el público, lo cual le ha valido para recibir elogios de leyendas como The Undertaker o John Cena.

► Para Logan Paul, luchar en WWE es más difícil

Antes de hacerse un nombre en el ring de lucha libre profesional, Logan Paul compitió en el ring de boxeo contra luchadores como KSI y Floyd Mayweather Jr. Precisamente, durante una entrevista reciente con «ESPN First Take», Paul señaló cuál de las dos profesiones que ha ejercido (boxeo o lucha libre) le ha resultado más desafiante.

«Entre pelear con Floyd Mayweather y la WWE, es una pregunta difícil, simplemente por lo bueno que soy, como mucho, en todo, y también por lo humilde que soy. No lo digo solo yo. Es lo que dice todo el mundo. Definitivamente diría que la WWE es mucho más difícil que pelear con Floyd Mayweather. Ya lo he dicho antes. Es lo más difícil que he hecho, con diferencia. El boxeo es obviamente difícil. Floyd Mayweather es muy bueno, pero la lucha libre requiere un conjunto de habilidades de 360 ​​grados donde tienes que trabajar cada parte de tu mente y cuerpo, algo que simplemente no he experimentado antes en este deporte».

Logan Paul debutó en la lucha libre profesional en WrestleMania 38, cuando luchó en un combate por equipos junto a The Miz, donde ambos derrotaron al dúo padre-hijo de Rey y Dominik Mysterio. En el 2023, Paul celebró su primer aniversario en la WWE con un enfrentamiento contra Seth Rollins en WrestleMania 39. Ese mismo año, regresó al ring de boxeo para un combate contra el artista marcial mixto estadounidense Dillon Danis, el cual lo ganó por descalificación. Hoy, tras casi cuatro años de carrera en la lucha libre, Paul se ha posicionado como uno de los mejores rudos de la marca WWE Raw, y actualmente forma parte de The Vision, junto a Bron Breakker, Bronson Reed, Austin Theory y Paul Heyman.