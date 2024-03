NJPW:»New Japan Cup 2024″ Día 4 Termina la 1a ronda

Desde el Baycom Gymnasium de la ciudad de Amagasaki, en Hyogo, New Japan Pro Wrestling celebró la cuarta fecha del torneo «New Japan Cup 2024».

► «New Japan Cup 2024» Día 4

En esta fecha se realizaron los tres últimos duelos de la primera ronda.

El Phantasmo y Mike Nicholls sostuvieron un recio duelo donde Phantasmo resistió los duros golpes de su oponente y se centró en el ataque aéreo y los remates de poder, hasta que capturó a su oponente y con un Crucifix Hold lo rindió.

Ren Narita y Taichi fue la siguiente confrontación, que resultó muy accidentada debido a las intervenciones de House of Torture, hasta que Just 5 Guys llegaron para sacar a los de HOT. Restablecido el orden, Taichi tuvo varias oportunidades de llevar a Narita al toque de espaldas, y cuando pareció que lo lograría, Jack Perry entró y le propinó un rodillazo, para que Narita se llevara el triunfo.

Cerrando la actividad, Yota Tsuji y Jeff Cobb se midieron en una batalla que fue aumentando de intensidad. De inicio, Cobb tomó el control de la lucha con sus poderosos golpes, pero Tsuji remó contra corriente y respondió con contundencia. Luego vino un intercambio de castigos donde ninguno cedía, hasta que Tsuji le propinó un pisotón cayendo desde lo alto de la tercera cuerda y a continuación un Gene Blaster para rendir a su rival.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN CUP 2024», 10.03.2024

Baycom General Gymnasium (Amagasaki Memorial Park Gymnasium)

Asistencia: 2,476 Espectadores

1. KENTA, Chase Owens y Taiji Ishimori vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tomoaki Honma (8:58) con un Horizontal Cradle de KENTA sobre Honma.

2. SANADA, Yuya Uemura y DOUKI derrotaron a Tomohiro Ishii, Toru Yano y Ryusuke Taguchi (8:27) con un O’Connor Bridge de SANADA sobre Taguchi.

3. Tanga Loa, Hikuleo y Jado vencieron a David Finlay, Gabe Kidd y Gedo (8:48) con un The Sacrifice de Loa sobre Gedo.

4. Shota Umino, El Desperado, YOH y Oleg Boltin derrotaron a «King of Darkness» EVIL, Jack Perry , Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru (9:59) con un STF de Umino sobre Takahashi.

5. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y BUSHI vencieron a Great-O-Khan, TJP, Francesco Akira y Callum Newman (9:35) con un Last of the Dragon de Takagi sobre Newman.

6. New Japan Cup – Round 1: El Phantasmo derrotó a Mikey Nicholls (13:21) con un Crucifix Hold.

7. New Japan Cup – Round 1: Ren Narita venció a Taichi (18:54) con un Double Cross.

8. New Japan Cup – Round 1: Yota Tsuji derrotó a Jeff Cobb (21:41) con un Gene Blaster