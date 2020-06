Tras cuatro meses de pausa por la Pandemia Mundial del Coronavirus, NJPW retornó a la actividad con "Together Project Special", función que presentó desde un lugar desconocido y a puerta cerrada. Éste se transmitió por su plataforma njpw world.

►"Together Project Special" El retorno a la actividad

Al comienzo del evento, Hiroshi Tanahashi se dirigió a los aficionados conectados y les pidió que vitorearan desde sus receptores. El cartel se anunció al comienzo, como se acostumbra en "New Year Dash". Esta acción tuvo la carga simbólica de marcar que éste es un nuevo comienzo. El recinto fue adecuado muy bien a las circunstancias, con buen audio y los luchadores y comentaristas se encargaron de poner ambiente de principio a fin, mostrando que una función sin aficionados también puede ser emotiva. Además fue la antesala perfecta para el torneo "New Japan Cup 2020" que arranca mañana en esa misma sede.

Uno de los extranjeros que optó por quedarse en Japón fue Gabriel Kidd, quien permaneció en el Dojo mientras estaba el estado de emergencia. En esto ocasión le tocó participar en la batalla inicial contra otro joven león, Yota Tsuji.

En duelo de tercias Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima y Ryusuke Taguchi chocaron contra LIJ ("King of Darkness" EVIL, SANADA y BUSHI) doblegándolos en poco más de 13 minutos de refriega.

El Team NJ (Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Yuji Nagata y Togi Makabe) chocó contra Suzuki Army (Minoru Suzuki, Zack Sabre Jr., Taichi y DOUKI). Llamaron la atención los escarceos entre algunos de los luchadores que se enfrentarán mañana, poniéndole un poco de pimienta al asunto. Además Sabre y Taichi ya mostraron su interés por el título de parejas, en poder de Tanahashi e Ibushi.

En la estelar, los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito, Shingo Takagi y Hiromu Takahashi) hicieron de las suyas y dieron cuenta de CHAOS (Kazuchika Okada, SHO y YOH). Fue una batalla interesante, donde LIJ mostró supremacía y se declararon listos para la NJ Cup.

Los resultados completos son:

NJPW "TOGETHER PROJECT SPECIAL", 15.06.2020

Lugar desconocido

1. Yota Tsuji venció a Gabriel Kidd (8:43) con un Crab Hold.

2. Yoshinobu Kanemaru y El Desperado derrotaron a Tomohiro Ishii y Yuya Uemura (12:57) con la Numero Dos de Desperado sobre Uemura.

3. Yujiro Takahashi, Taiji Ishimori, Jado y Gedo vencieron a Hirooki Goto, Toru Yano, YOSHI-HASHI y Tomoaki Honma (13:20) con la Pimp Juice de Takahashi sobre Honma.

4. Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima y Ryusuke Taguchi derrotaron a "King of Darkness" EVIL, SANADA y BUSHI (13:33) con la Oh My & Garankle Hold de Taguchi sobre BUSHI.

5. Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Yuji Nagata y Togi Makabe vencieron a Minoru Suzuki, Zack Sabre Jr., Taichi y DOUKI (13:04) con un King Kong Kneedrop de Makabe sobre DOUKI.

6. Tetsuya Naito, Shingo Takagi y Hiromu Takahashi derrotaron a Kazuchika Okada, SHO y YOH (14:07) con la Destino de Naito sobre YOH.