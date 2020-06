5 x 5: Lo mejor y lo peor de WWE Backlash 2020

WWE BACKLASH 2020 .— Este domingo WWE celebró un nuevo PPV, Backlash 2020, donde tuvimos la promocionada mejor lucha de la historia entre Edge y Randy Orton como evento estelar. Además, hubo varios encuentros titulares, donde todos los monarcas retuvieron.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE BACKLASH 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Backlash 2020, en orden descendente:

LO PEOR

5- The Street Profits y The Viking Raiders

No me opongo a la idea de innovación en la lucha libre. De hecho, las luchas cinematográficas que surgieron desde WrestleMania 36 le dieron un toque diferente priorizando el espectáculo. Sin embargo, lo que vimos en estos dos equipos, que supuestamente se iban a enfrentar anoche en Backlash, no fue bueno, aunque tuvo sus momentos de hilaridad, pero no deja de ser confusa la relación entre estos dos equipos todavía: ¿Amigos o enemigos?

4- Doble conteo fuera

Después de lo que había sido un buen encuentro entre Asuka y Nia Jax por el Campeonato femenil Raw, y aunque parecía un tanto predecible que la Emperatriz del mañana retuviera, lo que conllevó al resultado no siempre es bienvenido en un encuentro titular, e inclusive, nos hace inducir que la rivalidad entre Asuka y Nia Jax continuará, aunque no es algo que entusiasme mucho.

3- Braun Strowman vs. The Miz y John Morrison

Si lo mejor de este encuentro fue el nuevo video musical de Miz y Morrison, es seguramente porque esta lucha no tenía mayores expectativas y las cosas resultaron tal cual habían sido proyectadas. Una defensa titular que más bien resultó siendo de relleno, con un Miz y Morrison que resultaron apaleados por el Monstruo entre hombres luego de tener una breve ofensiva. El único aspecto a destacar es un posible indicio de ruptura entre los ex Campeones de pareja cuando Miz interrumpió una cuenta de dos que Morrison estaba aplicando sobre Strowman y que luego intentó rectificar.

2- Lana

Al igual que en el encuentro entre Asuka y Nia Jax, este es otro ejemplo de una buena lucha arruinada por un final sin sentido. La lucha entre Drew McIntyre y Bobby Lashley tenía todo para ser algo memorable, pero contó con la innecesaria aparición de Lana, quien poco o nada había participado en el ring últimamente, y quien supuestamente había hecho caso a los pedidos de Bobby Lashley en sus luchas. De todos modos, fue una lucha que superó las expectativas, y esperemos que esta absurda situación entre Lana y Lashley culmine.

1- Lesión de Edge

Si bien la lucha entre Edge y Orton puede considerarse un clásico, lamentablemente tuvo un precio, que quizás sea un tanto alto, ya que aparentemente habría sufrido un desgarro en el tríceps, del cual esperemos que no sea de gravedad. En todo caso no sabemos si esta situación condicionó un poco el encuentro y apresuró su final. Igual un gran mérito para Edge quien aguantó a pesar de la dolencia.

LO MEJOR

5- Jeff Hardy vs. Sheamus

Este encuentro comenzó un poco lento, pero fue ganando en intensidad conforme iban pasando los minutos. A pesar de la edad, Jeff Hardy sigue haciendo buenas maniobras y eso complementó perfectamente con el rudo estilo de Sheamus, quien a pesar de confiarse demasiado en algún momento, logró apuntarse una importante victoria aquí, y seguramente veamos un desempate en Extreme Rules en julio.

4- Apollo Crews vs. Andrade

Fue un muy buen encuentro de lucha libre. Las interferencias de Owens y Garza se mantuvieron al mínimo y tanto Apollo como Andrade tuvieron tiempo de mostrarse. En términos de calidad esta lucha fue similar a la que vimos en abril pasado cuando Apollo resultó lesionado, aunque en esta ocasión el campeón logró obtener una victoria limpia.

3- Asuka vs. Nia Jax

No se esperaba mucho de este encuentro al decir verdad, y hasta el resultado podía ser predecible; sin embargo, ambas dieron un decente encuentro, donde Asuka lució como en sus buenos tiempos mientras que Jax era la luchadora fuerte e imparable. Sin embargo, el final dejó mucho que desear, ya que culminó con un doble conteo fuera, algo que no es bienvenido en un encunentro titular y que estropeó el ritmo del mismo.

¿La buena noticia? Asuka retuvo y es posible que veamos el esperado Asuka vs. Charlotte Flair muy pronto.

2- Drew McIntyre vs. Bobby Lashley

Este fue un muy buen encuentro y el mejor que le hemos visto a Lashley en mucho tiempo. El All Mighty lució un hombre dominante, al mismo tiempo que mostró inteligencia durante el combate, gracias a MVP. Desde el inicio, Drew McIntyre tuvo cuesta arriba su defensa, ya que incluso Lashley tuvo que recurrir a buena parte de su arsenal para tratar de llevarse el triunfo. El final fue anticllimático y estropeó lo que pudo ser algo mucho mejor entre ambos contendientes, entendiendo que McIntyre tenía que seguir reteniendo, a la vez que se dejaba intacta la credibilidad de Bobby Lashley.

1- Edge vs. Randy Orton

Esta fue una gran lucha, la mejor de la noche y por mucho. Luego del combatazo del viernes entre Daniel Bryan y AJ Styles, los aficionados de WWE pudieron disfrutar dos días después de otra clínica luchística entre estos dos veteranos. Empezó con una lucha muy técnica y poco a poco fue ganando en intensidad, donde cada uno pudo sacar lo mejor de su arsenal, hasta llegar al final. Una historia muy bien contada y junto con la lucha del viernes, es candidato fijo a la lucha del año en WWE y los aficionados no tienen de qué quejarse de haber visto dos grandes encuentros en solo 48 horas.

Ahora, yendo a los detalles: un homenaje merecido a Howard Finkel en las presentaciones, un juego de cámaras distinto con varias tomas inusuales, el réferi vestido a la antigua y un audio amplificado que servía para dar la sensación de euforia (lo cual no me gustó mucho particularmente). Edge y Orton rindieron homenajes también a Eddie Guerrero, Kurt Angle, Triple H, The Rock y Christian con sus movidas características y ambos recurrieron a movimientos que no habíamos visto en muchos años, y uno de ellos, The punt, fue el que selló el pleito.

Fueron 45 minutos de intensa acción y solo le faltó el público para que sea un completo clásico. Lo malo, es que al parecer le ha pasado factura a Edge, y eseremos que no sea de gravedad. ¿Fue más larga y mejor que la de WrestleMania? La respuesta a ambas preguntas es Sí, y no se sintió que haya pasado el tiempo en vano.