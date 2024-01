NJPW: Hiroshi Tanahashi quiere crear la Inoki Arena

Hiroshi Tanahashi, como leyenda viviente y presidente, quiere que NJPW tenga su propio hogar. En la actualidad, la compañía japonesa lleva a cabo sus eventos en todo tipo de arenas: Tokyo Dome, Korakuen Hall, Osaka-jo Hall… Y cuando van a Estados Unidos, como en este 2024 hace solo unos días con Battle in the Valley, visitan el San José Civic Center, o próximamemente el Wintrust Arena con Windy City Riot. El 11 de febrero estarán realizando The New Beginning in Osaka en el Osaka Prefectural Gymnasium.

► Hiroshi Tanahashi quiere crear la Inoki Arena

Podemos llamar su casa al Tokyo Dome o, como señala «The Ace», al Korakuen Hall, pero en realidad New Japan no tiene una arena propia que puedan calificar como hogar, que es lo que quiere crear él desde la posición de poder en la que se encuentra desde hace unas semanas, según explica en Yahoo Sports.

«Quiero construir el propio recinto de New Japan. Es un gran honor poder celebrar numerosas luchas en Korakuen Hall, un lugar sagrado para las artes marciales. Sin embargo, para expandir el alcance de la empresa, queremos llevar a cabo grandes torneos en un lugar permanente con capacidad para 3,000 a 4,000 personas. Por ejemplo, sería un ‘sueño’ construir el ‘Inoki Arena’ en Tsukiji, donde se ha trasladado el mercado, en honor a Antonio Inoki, el fundador de New Japan Pro-Wrestling«.

Estaremos atentos en SÚPER LUCHAS a cualquier novedad que siga a estas palabras de Hiroshi Tanahashi, las cuales sin duda harán ilusionarse a todos los fanáticos, entre los que se encuentra un servidor, de NJPW. Y seguro que muchos han comenzado a hacerse todo tipo de preguntas sobre esa futura arena.

