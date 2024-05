NJPW: Ryusuke Taguchi se lesiona en accidente de tráfico; fuera del BOSJ31

El veterano luchador de New Japan Pro Wrestling, Ryusuke Taguchi, se perderá ocho funciones y un torneo después de sufrir lesiones en un accidente de bicicleta.

► Ryusuke Taguchi fuera de acción por un accidente

NJPW anunció que Taguchi se lastimó el cuello, además de sufrir heridas y laceraciones en la cara, manos y rodillas.

Entre los eventos que se perderá se encuentran la gira «Road to Wrestling Dontaku«, ambas fechas de «Wrestling Dontaku 2024» y el torneo «Best of the Super Jr. 31«.

En redes sociales, Taguchi emitió la siguiente declaración:

Hola a todos mis 69 fans en todo Japón. Aunque no recuerdo el accidente exacto debido a mi conmoción cerebral, aparentemente me caí de mi bicicleta mientras me desviaba para evitar a un perro. ¡Descansaré, me recuperaré y volveré mejor que nunca!

NJPW enumeró sus reemplazos en los siguientes eventos:

20 y 22 de abril: Shoma Kato

23 de abril: Katsuya Murashima

25 y 26 de abril: Hiroyoshi Tenzan

29 de abril: Tomoaki Honma

30 de abril: Katsuya Murahshima

1 de mayo: Shoma Kato

3 y 4 de mayo: Tiger Mask

Ryusuke Taguchi, de 45 años, había sido anunciado como competidor en el torneo Best of the Super Jr. 31. Ésta sería su participación número 19 de forma ininterrumpida, pero no alcanzó a restablecerse completamente.

Su reemplazo para el BOSJ31 será Dragon Día, mismo que ya fue anunciado.