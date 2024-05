Steve Erceg, aspirante número 10 del peso mosca de la UFC, se está preparando para el combate más importante de su vida.

En el UFC 301, Erceg retará a Alexandre Pantoja por el Campeonato del Peso Mosca de la UFC. Durante una reciente entrevista con MMA News, Erceg fue preguntado por su opinión sobre el próximo combate entre el ex campeón de peso medio de la UFC Robert Whittaker y Khamzat Chimaev en el primer show de la UFC en Arabia Saudí.

«Astroboy» sugirió que Whittaker puede hacer el trabajo siempre y cuando traiga el estilo de lucha más agresivo que mostró en su victoria en UFC 298 sobre Paulo Costa.

«Creo que definitivamente depende de lo que Whittaker se muestre», dijo Erceg. «Es el que se muestra para su pelea Costa, donde es como volver a ser duro y juego y con ganas de chatarra, creo que gana Khamzat. Creo que su defensa de lucha será lo suficientemente bueno, creo que su defensa de golpeo es mejor que la defensa de golpeo de Khamzat, y él va a golpearlo, y llegará más tarde en la ronda que va a llevarlo a cabo.»

► «Definitivamente me gusta ver a Sean O’Malley» – Steve Erceg

Durante la misma entrevista, Erceg se le preguntó acerca de su luchador favorito para ver es. El aspirante australiano destacó en primer lugar al campeón del peso gallo de la UFC, Sean O’Malley.

A partir de ahí, también mencionó lo mucho que le gusta ver a Alex Pereira, Alexander Volkanovski, e Israel Adesanya. Erceg terminó diciendo que José Aldo es su luchador favorito de todos los tiempos. Ambos pelearán en el UFC 301.

«Definitivamente me gusta ver a Sean O’Malley, es muy limpio en los pies», dijo Erceg. «Y me gustan los técnicos, y sí, no sé, me gustan los técnicos y yo, como, supongo que soy parcial a las personas que tienen – no la misma estructura que yo, pero, al igual que, un estilo similar y una estructura similar a la que yo tendría»

«Así que me gusta Sean O’Malley para eso. Y luego Pereira, me encanta ver Pereira. Obviamente, cada vez que Volkanovski o Izzy está luchando, me gusta ver esas peleas. Y luego, uno de mis chicos favoritos siempre es José Aldo, y estoy compartiendo una tarjeta con él, así que eso es muy emocionante«.