NJPW: Resultados “Fighting Spirit Unleashed 2023”

“Fighting Spirit Unleashed 2023” fue el evento que presentó New Japan Pro Wrestling en el Sam’s Town Live de Las Vegas, Nevada.

► “Fighting Spirit Unleashed 2023”

Satoshi Kojima ganó la cuádruple amenaza a Fred Rosser, Jeff Cobb y Alex Coughlin y es retador al Campeonato de Peso Abierto NJPW STRONG.

Las Amazonas del Ring se hicieron presentes en este evento, Stephanie Vaquer y Zeuxis se impusieron a Lluvia y Johnnie Robbie. Tras el encuentro, Vaquer desafió a Mayu Iwatani por el Campeonato Femenil IWGP en Texas para el 10 de nobiembre.

En lucha conmemorativa por los 40 años de carrera profesional de Atlantis, el luchador comandó a Místico, Atlantis Jr, y Hiroshi Tanahashi para dominar a Rocky Romero, Soberano Jr., Tiger Mask y Adrian Quest. La directiva de NJPW hizo un breve pero emotivo homenaje al Ídolo de los Niños.

Giulia logró la quinta defensa del Campeonato Femenil NJPW STRONG doblegando sin problemas a Hyan. En backstage fue encarada por Trish Adora.

Guerrillas Of Destiny (El Phantasmo y Hikuleo) dominaron a Alex Zayne y Lance Archer en la primera defensa del Campeonato de Parejas de Peso Abierto NJPW STRONG. Tras la celebración, fueron atacados por West Coast Wrecking Crew (Royce Isaacs y Jorel Nelson) quienes pidieron una oportunidad por el título en Texas.

Eddie Kingston logró la cuarta defensa del Campeonato de Peso Abierto NJPW STRONG tras someter a HENARE. Posteriormente se encaró con Satoshi Kojima, ganador de un cuadrangular previo. La lucha se efectuará el 10 de noviembre en Texas.

Las duplas de Just 5 Guys (SANADA y Yuya Uemura) y Los Ingobernables de Japon (Hiromu Takahashi y Tetsuya Naito) combatieron por veinte minutos sin que hubiera ganadores. Cuando Takahashi salía fue sorprendido por Danny Limelight quien intentó ganar el Campeonato Iron Man Heavy Metal de DDT, pero no logró arrebatárselo.

Shingo Takagi se proclamó nuevo poseedor del Campeonato de Peso Abierto NEVER por tercera ocasión, dando cuenta de Tama Tonga, quien cayó en su primera defensa.

Después del Evento Principal, Trent Beretta apareció en video retó a Takagi para una lucha por el título en Garland, Texas.

Los resultados completos son:

NJPW «FIGHTING SPIRIT UNLEASHED», 28.10.2023

Sam’s Town Live, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

Asistencia: 801 Espectadores

0. STRONG Survivor Match: Matt Vandagriff venció a Buck Skynyr (5:37) con un 450 Splash.

0. Danny Limelight, Royce Isaacs y Jorel Nelson derrotaron a Jakob Austin Young, Titus Alexander y Baliyan Akki (6:54) con un Springboard Cutter de Nelson sobre Alexander.

1. STRONG Openweight Title Contendership, 4 Way Match: Satoshi Kojima venció a Fred Rosser, Jeff Cobb y Alex Coughlin (9:51) con un Lariat sobre Rosser.

2. Stephanie Vaquer y Zeuxis derrotaron a Lluvia y Johnnie Robbie (7:40) con un Package Backbreaker de Vaquer sobre Robbie.

3. Gabe Kidd venció a Tom Lawlor (12:30) con un Piledriver.

4. Atlantis 40th Anniversary Match in the USA: Atlantis, Hiroshi Tanahashi, Mistico u Atlantis Jr. derrotaron a Rocky Romero, Soberano Jr., Tiger Mask y Adrian Quest (10:27) con una Powerbomb de Atlantis sobre Quest.

5. STRONG Women’s Title: Giulia (c) venció a Hyan (12:03) con una Northern Light Bomb defendiendo el título

6. STRONG Openweight Tag Team Title: El Phantasmo y Hikuleo (c) derrotaron a Lance Archer Y Alex Zayne (9:25) con un Thunder Kiss ’86 de Phantasmo sobre Zayne defendiendo el título

7. STRONG Openweight Title: Eddie Kingston (c) venció a HENARE (12:24) con un Backfist to the Future defendiendo el título

8. Special Tag Match: SANADA y Yuya Uemura vs. Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (20:00).

9. NEVER Openweight Title: Shingo Takagi derrotó a Tama Tonga (c) (26:58) con la Last of the Dragon – conquistando el título