Carlito no estaría en WWE Crown Jewel 2023

Carlito volvió a WWE por todo lo alto en Fastlane y desde entonces ha estado apareciendo regularmente en la televisión como integrante de la facción LWO, al lado de Rey Mysterio, el Campeón de Estados Unidos, y contra Bobby Lashley y The Street Profits. Aunque el enmascarado también está rivalizando con Logan Paul, ante quien va a exponer el título en Crown Jewel 2023 el sábado de la semana que viene.

► Carlito no iría a Crown Jewel

En un Premium Live Event en el que podría necesitara a sus amigos debido a las triquiñuelas que pudiera hacer el retador. No obstante, al menos The Caribbean Bad Apple podría no estar presente en Arabia Saudí. Esto debido a que ese mismo día la compañía va a llevar a cabo un house show en Rochester, Nueva York, y la arena donde lo harán, The Blue Cross Arena, lo nombra entre sus participantes:

WWE SUPERSHOW LLEGA A ROCHESTER

Sábado 4 de noviembre de 2023, a las 7:30 PM

Los boletos comienzan en $20

¡NO TE PIERDAS EL LOGO DE SUPERSHOW EN ROCHESTER!

DOBLE EVENTO PRINCIPAL: RICOCHET VS SHINSUKE NAKAMURA VS EL CAMPEÓN INTERCONTINENTAL «EL GENERAL DEL RING» GUNTHER. LA CAMPEONA DE NXT, BECKY LYNCH, VS TIFFANY STRATTON. CHARLOTTE FLAIR VS. LA CAMPEONA DE MUJERES DE WWE, IYO SKY.

¡CARLITO, GRAYSON WALLER, KOFI KINGSTON, THE STREET PROFITS, THE BRAWLING BRUTES, OMOS Y MUCHOS MÁS!

El cartel está sujeta a cambios

We're excited for the next few weeks with AMAZING live events to kick off November! Which ones will you join us at? Purchase tickets at links below!

🤼‍♂️11/4 – @WWE – https://t.co/pka4v4egwb

🔨11/6 – @Tool – https://t.co/vR3TByeJFJ

🎭11/8 – @AdamSandler – https://t.co/se59Di5ybP pic.twitter.com/oj7BOvoAvo — Blue Cross Arena (@BlueCrossArena) October 27, 2023

Las ofertas de boletos mejorados incluyen dos experiencias VIP:

WWE Superstar Experience

Asiento premium en ringside Encuentro y saludo, autógrafo y foto con las superestrellas de WWE Silla conmemorativa de edición limitada Mini réplica del cinturón de campeón de Superestrella de WWE Moneda coleccionable VIP de aniversario de WWE Mercancía exclusiva VIP de WWE



WWE Walk the Aisle Experience

Asiento premium en el suelo junto a la entrada de las Superestrellas de WWE Oportunidad de caminar por el pasillo como tus Superestrellas de WWE favoritas Autógrafo enmarcado de Superestrella de WWE Moneda coleccionable VIP de aniversario Mercancía exclusiva VIP de WWE La cartelera está sujeta a cambios



BOLETOS DISPONIBLES EN TICKETMASTER

Cabe mencionarse que este anuncio incluye a IYO SKY, la Campeona WWE, que sí estará en Crown Jewel exponiendo el título ante Bianca Belair.

► Cartel de Crown Jewel 2023

CAMPEONATO UNIVERSAL INDISCUTIBLE WWE

Roman Reigns (c) vs. LA Knight

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO

Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

Rey Mysterio (c) vs. Logan Paul

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL

Rhea Ripley (c) vs. Nia Jax vs. Raquel Rodríguez vs. Shayna Baszler vs. Zoey Stark

CAMPEONATO FEMENIL WWE

IYO SKY (c) vs. Bianca Belair

John Cena vs. Solo Sikoa

Damian Priest vs. Cody Rhodes

The Beast Incarnate no es necesario: Brock Lesnar no lucharía en Crown Jewel 2023: hay un motivo.