NJPW: Resultados «Best of the Super Jr 33» Día 6 | Valiente Jr logra gran triunfo

Para la sexta jornada del torneo «Best of the Super Jr 33«, New Japan Pro Wrestling se tras lado al Arcrea Himeji.
► «Best of the Super Jr 33» Día 6
Jun Kasai lanzó un ataque feroz contra el joven Valiente Jr. quien pareció sucumbir, pero resistió los embates del luchador extremo y lo sorprendió en la recta final
Hyo superó una recia batalla contra KUSHIDA para sumar cuatro puntos.
Daisuke Sasaki sufre una amarga derrota ante Jakob Austin Young, quien recibe refuerzos en su esquina.
En choque entre veteranos, Taiji Ishimori se impuso a Yoshinobu Kanemaru para ligar su tercer triunfo.
El Desperado logró su tercer triunfo con un ataque implacable a las piernas tras una lucha reñida contra SHO.
En el turno principal, Robbie Eagles se impuso a YOH en un trepidante duelo donde el australiano sumó cuatro puntos.
Los resultados completos son:
NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 33», 23.05.2026
Arcrea Himeji
1,153 Espectadores
1. Francesco Akira y Zane Jay vencieron a Daiki Nagai y Gedo (6:15) con un Gedo Clutch de Akira sobre Gedo.
2. Ryohei Oiwa, Hartley Jackson y Kosei Fujita vencieron a Ryusuke Taguchi, Master Wato y Tatsuya Matsumoto (9:12) con un Senton de Jackson sobre Matsumoto.
3. Titan y Robbie X vencieron a Nick Wayne y Tiger Mask (7:02) con la Llave Immortal de Titan sobre Tiger.
4. Best of the Super Jr. – Grupo A: Valiente Jr. [4] venció a Jun Kasai [6] (7:01) con un Jorge Rivera Special.
5. Best of the Super Jr. – Grupo B: Hyo [4] venció a KUSHIDA [2] (11:13) con un Hunting.
6. Best of the Super Jr. – Grupo B: Jakob Austin Young [4] venció a Daisuke Sasaki [6] (6:58) por Pinfall.
7. Best of the Super Jr. – Grupo B: Taiji Ishimori [6] venció a Yoshinobu Kanemaru [4] (3:38) con un Gedo Clutch.
8. Best of the Super Jr. – Grupo B: El Desperado [6] venció a SHO [6] (10:21) con la Numero Dos.
9. Best of the Super Jr. – Grupo B: Robbie Eagles [4] venció a YOH [6] (18:37) con una Hyperion.
– Best of the Super Jr. 33 – Clasificación Parcial:
Grupo A:
1. Titan [10]
2. Ryusuke Taguchi [6]
-. Nick Wayne [6]
-. Jun Kasai [6]
-. Master Wato [6]
6. Kosei Fujita [4]
-. Robbie X [4]
-. Francesco Akira [4]
-. Valiente Jr. [4]
10. Daiki Nagai [0]
Grupo B:
1. Daisuke Sasaki [6]
-. YOH [6]
-. SHO [6]
-. Taiji Ishimori [6]
-. El Desperado [6]
6. Yoshinobu Kanemaru [4]
-. Hyo [4]
-. Robbie Eagles [4]
-. Jakob Austin Young [4]
10. KUSHIDA [2]