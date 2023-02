NJPW: Participantes y sedes “New Japan Cup 2023”

New Japan Pro Wrestling dio a conocer los pormenores de su magno torneo anual individual de eliminación directa, “New Japan Cup 2023”.

► “New Japan Cup 2023”

Para la edición 2023 s contará con la participación de 24 competidores, ocho recibirán pase libres en la primera ronda. El torneo se desarrollará entre el 5 y el 21 de marzo con doce jornadas de competencia. El ganador recibirá una oportunidad por el Campeonato Mundial Peso Completo IWGP en Sakura Genesis el 8 de abril.

El ganador de la edición 2022 fue el británico Zack Sabre Jr.

► “New Japan Cup 2023” – Participantes

SANADA (LIJ)

Taichi ( Just 4 Guys)

KENTA (BULLET CLUB)

Tetsuya Naito (LIJ )

El Phantasmo (BULLET CLUB)

Chase Owens (BULLET CLUB)

Ren Narita (Strong Style)

EVIL (HoT)

Jeff Cobb (United Empire)

Toru Yano (CHAOS)

Mark Davis (United Empire)

Will Ospreay (United Empire)

YOSHI-HASHI (CHAOS)

Kyle Fletcher (United Empire)

Hirooki Goto (CHAOS)

Shingo Takagi (LIJ)

Aaron Henare (United Empire)

Tama Tonga ( GoD)

David Finlay (Team NJ)

Tomohiro Ishii (CHAOS)

Great-O-Khan (United Empire)

Shota Umino (Team NJ)

Yujiro Takahashi (HoT)

Zack Sabre Jr. (TMDK)

Los ocho luchadores que recibieron pase directo a la segunda ronda son:

KENTA

Chase Owens

Jeff Cobb

Will Ospreay

Hirooki Goto

Tama Tonga

Gran-O-Khan

Zack Sabre Jr.

► “New Japan Cup 2023” – Calendario de encuentros

NJPW, 05.03.2023

Tokyo Korakuen Hall

– New Japan Cup Round 1: SANADA vs. Taichi

– New Japan Cup Round 1: Tetsuya Naito vs. El Phantasmo

NJPW, 06.03.2023

Ota Ward General Gymnasium



– New Japan Cup Round 1: David Finlay vs. Tomohiro Ishii

– New Japan Cup Round 1: Shota Umino vs. Yujiro Takahashi

NJPW, 08.03.2023

Fukushima Big Palette

– New Japan Cup Round 1: EVIL vs. Ren Narita

– New Japan Cup Round 1: Toru Yano vs. Mark Davis

NJPW, 10.03.2023

Aimesse Yamanashi

– New Japan Cup Round 1: YOSHI-HASHI vs. Kyle Fletcher

– New Japan Cup Round 1: Shingo Takagi vs. Aaron Henare

NJPW, 11.03.2023

Aichi Prefectural Gymnasium (Dolphins Arena)

– New Japan Cup Round 2: Ganador de SANADA/Taichi vs. KENTA

– New Japan Cup Round 2: Ganador de Naito/El Phantasmo vs. Chase Owens

NJPW, 12.03.2023

Shiga Prefectural Bunka Convention Center Event Hall

– New Japan Cup Round 2: Ganador de YOSHI-HASHI/Fletcher vs. Hirooki Goto

– New Japan Cup Round 2: Ganador de Takagi/Henare vs. Tama Tonga

NJPW, 13.03.2023

Ehime Item

– New Japan Cup Round 2: Ganador de Yano/Davis vs. Will Ospreay

– New Japan Cup Round 2: Ganador de Narita/EVIL vs. Jeff Cobb

NJPW, 15.03.2023

ZIP Arena Okayama

– New Japan Cup Round 2: Ganador de Finlay/Ishii vs. Great-O-Khan

– New Japan Cup Round 2: Ganador de Umino/Takahashi vs. Zack Sabre Jr.

NJPW, 17.03.2023

Tokyo Korakuen Hall

NJPW, 18.03.2023

Act City Hamamatsu

NJPW, 19.03.2023

G Messe Gunma

NJPW, 21.03.2023

Aore Nagaoka