El choque generacional es inevitable dentro de todos los ámbitos. Mientras los más viejos del lugar dirán que los jóvenes talentos no escuchan, estos se quejarán de no resultar valorados en su justa medida. Pero la enorme progresión atlética que ha experimentado la lucha libre estadounidense durante la última década suscita un conflicto tal vez incluso mayor que en anteriores épocas.

Aquella crítica de Vader al famoso Will Ospreay vs. Ricochet del NJPW Best of the Super Juniors de 2016 supuso una suerte de llamada para que otros veteranos alzaran la voz en defensa de lo que creen debe de ser la buena lucha libre. Y Jake Roberts quiso sumarse a la tendencia, con estas primeras declaraciones en 2018.

«Una cosa que no entiendo sobre el talento joven de hoy en día es que todas las luchas son iguales. ¿No se aburren? Es ridículo lo que desperdician, que ni siquiera saben que lo están desperdiciando […] Las luchas se definen por la efectividad de los movimientos que usas, no por la cantidad de ellos […] No me importaba ganar o perder, porque eso no significa nada. Es un negocio maldito. Tienes que atraer a la gente y tener un buen personaje.

Y con estas otras en 2019.

«Lo que están haciendo simplemente no funciona para mí. Mi opinión sobre la lucha libre no tiene nada que ver con lo que están haciendo hoy. Siento que están destruyendo la credibilidad, que es lo que más importa en la lucha libre. No me gusta el productor actual. Nadie vende una maldita cosa. Todo son ‘spots’ de altos vuelos […] Dejen de mearse en este negocio que ha sido tan bueno para tanta gente. Los fans de verdad aman la verdadera buena lucha libre».

► Las cuentas de Jake Roberts

Y si pensaban que su discurso se suavizaría por trabajar para AEW es que no conocen a Jake Roberts. Durante su más reciente intervención ante los micrófonos del podcast Cheap Heat with Peter Rosenberg, “The Snake” apuntó a la generación actual, fijándose especialmente en el elenco de la casa Élite, y disparó así.