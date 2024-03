NJPW: «New Japan Cup 2024» Lista la final

Con la realización de las semifinales de la «New Japan Cup 2024», New Japan Pro Wrestling llegó a la fecha semifinal de la competencia.

► «New Japan Cup 2024» Semifinales

Antes de la realización de los combates semifinales, Tanga Loa y Ryusuke Taguchi unieron fuerzas para imponerse a United Empire (Great-O-Khan y Callum Newman). Tras la lucha, Loa desafió a O-Khan por el Campeonato KOPW 2024.

En confrontación en cuartetas, Shota Umino, Hikuleo, El Phantasmo y YOH dieron cuenta de House of Torture (Jack Perry, Ren Narita, Yujiro Takahashi 9 Yoshinobu Kanemaru. YOH recuperó el Campeonato de Peso Jr. IWGP que en días pasados le robó Yoshinobu Kanemaru. Cabe señalar que ninguno de los dos es el monarca reinante; ese es SHO pero está desaparecido luego de que dijera que tiene una depresión luego de que YOH le robara el título y por eso no puede luchar.

Antes del comienzo de la lucha, Yota Tsuji atacó a HoT antes de entrar al ring, por lo que estos se lanzaron en tropel para castigarlo. En eso, LIJ llegaron de emergencia para contrarrestar a HoT, imperando el desorden, por lo que el réferi terminó la lucha sin decisión.

Entonces se tomó la decisión de reanudar la lucha, expulsando a ambos grupos. Ya en igualdad de circunstancias, Yota lanzó un furioso ataque contra EVIL, aunque este respondió y aún intentó varias ilegalidades. En la recta final, HoT aún quiso intervenir pero LIJ estuvo atento y Yota culminó con un Gene Blaster para llegar por primera vez a la final.

SANADA y Hirooki Goto fue la siguiente semifinal. Si bien el duelo comenzó lento, este fue creciendo en intensidad, a la par de que ambos hombres mostraban sus mejores castigos. SANADA esperaba replicar lo hecho el año pasado, pero Goto no perdió la concentración y con un certero GTR puso fin a las aspiraciones de su rival.

Luego de ocho años, Goto llega a su séptima final, de las que se ha llevado tres, siendo el luchador que más veces ha ganado esta competencia con tres. Vendrá una cuarta?

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN CUP 2024», 18.03.2024

Fukushima Big Palette

Asistencia: 793 Espectadores

1. Zack Sabre Jr. y Mikey Nicholls vencieron a Oleg Boltin y Shoma Kato (7:59) con un Front Necklock de Sabre sobre Kato.

2. Taichi, Yuya Uemura y DOUKI derrotaron a Tomohiro Ishii, Togi Makabe y El Desperado (7:51) con un Cross Armbreaker de Uemura sobre Makabe.

3. Tanga Loa y Ryusuke Taguchi vencieron a Great-O-Khan y Callum Newman (9:06) con la O.J.K. de Loa sobre Newman.

4. KENTA, Chase Owens y Gabe Kidd derrotaron a YOSHI-HASHI, Toru Yano y Hiroyoshi Tenzan (8:01) cuando KENTA colocó espaldas planas a Tenzan.

5. Shota Umino, Hikuleo, El Phantasmo y YOH vencieron a Jack Perry, Ren Narita, Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru (10:02) con un STF de Umino sobre Takahashi.

6. Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI derrotaron a Jeff Cobb, TJP y Francesco Akira (8:12) con un Nameless Hiromu Roll de Takahashi sobre Akira.

7. New Japan Cup – Semifinal: Yota Tsuji vs. «King of Darkness» EVIL – finalizó sin decisión (1:30).

7a. New Japan Cup – Semifinal: Yota Tsuji venció a «King of Darkness» EVIL (16:50) con un Gene Blaster.

8. New Japan Cup – Semifinal: Hirooki Goto derrotó a SANADA (19:04) con un GTR.