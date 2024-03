El padre de Vince McMahon, Vince McMahon Sr., aconsejó a su hijo sobre cómo manejar al Sgt. Slaughter en la WWE. El mismo sargento lo cuenta, hablando también de otros detalles relativos a su carrera en la compañía, durante su reciente entrevista con Under The Ring.

► McMahon Sr. a McMahon sobre el Sgt. Slaughter

Al proponerle a Vince Sr. un cambio a técnico: «Vince McMahon Sr. seguía a cargo de la empresa. Él me seguía dando palmaditas en la espalda y elogiándome [como villano], y yo le dije: ‘Bueno, Sr. McMahon, si piensa que soy un gran villano, debería verme como un héroe’. Él respondió: ‘¿Un héroe? ¿El sargento Slaughter como héroe? Espera un minuto, ¿de qué estás hablando?'».

Sobre proponer una pelea con Iron Sheik: «Nunca obtuvimos ninguna compensación por lo que hizo el Ayatolá Jomeini todos esos años. Nunca pudimos golpearlo en la nariz por todos los problemas que causó con la situación de los rehenes y el asesinato de los marines en la embajada, y la caída de los Black Hawks.»

Sobre Vince Sr. diciéndole a Vince Jr. que no lo convirtiera en héroe: «[Sr.] se dio vuelta y dijo: ‘Vinnie, nunca conviertas al sargento Slaughter en un héroe, no funcionará’. Y odio decirlo, pero el Sr. McMahon estaba equivocado, porque [Jr.] se me acercó unas tres semanas después y dijo: ‘Quiero hacer lo que le dijiste a mi padre'».

Sobre Vince Jr. actuando esa misma noche: «Estaba mirando el monitor y veo al Iron Sheik y a Fred Blassie, puedo leer sus labios, y están diciendo ‘¡Música incorrecta! ¡Están tocando la música incorrecta!’ Y salí, y la gente enloqueció».