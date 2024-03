NJPW: «New Japan Cup 2024» Día 6

El Uwajima City General Gymnasium fue la siguiente escala a donde New Japan Pro Wrestling arribó para la sexta fecha de la «New Japan Cup 2024«.

► «New Japan Cup 2024» Día 6

David Finlay entró en acción en este torneo enfrentando a Tanga Loa en un partido que dejó bastante que desear, pero que al final se definió por la contundencia de Finlay al aplicar un Overkill.

Luego de una interesante lucha en la primera ronda, Chase Owens se midió contra Hirooki Goto en un duelo parco pero en el que Goto estableció su dominio casi desde el principio y esa tendencia ya no cambió.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN CUP 2024», 12.03.2024

Uwajima City General Gymnasium

Asistencia: 838 ESpectadores

1. Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI y Toru Yano vencieron a Tomoaki Honma, Oleg Boltin y Katsuya Murashima (8:06) con un Crab Hold de Ishii sobre Murashima.

2. TJP y Francesco Akira derrotaron a Desperado y Ryusuke Taguchi (10:45) cuando TJP colocó espaldas planas a Taguchi tras un 2/2 .

3. SANADA, Taichi Yuya Uemura vencieron a Jeff Cobb, Great-O-Khan y Callum Newman (10:50) con un Kannuki Suplex Hold de Uemura sobre Newman.

4. Zack Sabre Jr. y Mikey Nicholls derrotaron a Yota Tsuji y BUSHI (7:38) con un Modified STF de Sabre sobre BUSHI.

5. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Jack Perry, Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Hikuleo, El Phantasmo, Shota Umino, Togi Makabe y YOH (9:50) con la EVIL de EVIL sobre Makabe.

6. KENTA, Gabe Kidd y Taiji Ishimori derrotaron a Tetsuya Naito, Shingo Takagi y Hiromu Takahashi (7:05) con un Gedo Clutch de Ishimori sobre Takahashi.

7. New Japan Cup – Round 2: David Finlay venció a Tanga Loa (16:42) con un Overkill.

8. New Japan Cup – Round 2: Hirooki Goto derrotó a Chase Owens (21:36) con un GTR